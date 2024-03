Sukob na izborima u srpskoj crkvi na Floridi, intervenisala policija (VIDEO)

Izbore na kojima je protekle nedjelje birana nova crkveno-školska uprava parohije Svetog Save u Nort Portu na Floridi obilježio je incident kada je intervenisalo više policijskih patrola, a zbog sukoba između grupe parohijana s jedne i sveštenika Saše Đurđevića i druge grupe parohijana sa suprotne strane.

Na kraju je crkvena Skupština ipak izabrala novo rukovodstvo, tom izboru su prisustvovale obje sukobljene struje, ali jedna od njih nije bila u prilici da glasa jer im je pravo glasa, odlukom sveštenika – oduzeto.

Nedjeljni događaj samo je posljednji u nizu incidenata, a inicijalna kapisla su bili prethodni izbori za crkvenu Upravu koji su održani u decembru, a koji su poništeni poslije žalbe koju je paroh Đurđević uputio vladici istočnoameričkom Irineju.

To je izazvalo ogorčenje među nepriznatim pobjednicima izbora, koji smatraju da su oštećeni, da su im uskraćena prava kao vjernicima i parohijanima, te da su žrtve diktature jednog čovjeka – sveštenika Saše Đurđevića.

"U nedelju smo se došli u crkvenu salu, ali nam nije dozvoljeno da glasamo ni da dobijemo reč, zbog čega smo se pobunili. Onda nam se obratio Amerikanac koji je u crkvi kršten pre mesec dana i zapretio da će pozvati policiju ako ne prestanemo da protestvujemo. Na kraju je stigla i policija, ali nije intervenisala jer je shvatila da se radi o crkvi čiji smo članovi, i da imamo pravo da budemo tu", kaže za Serbian Times Blagoje Josifov, koji je na poništenim izborima izabran za potpredsednika crkvene Uprave.

On ističe da je prije izvjesnog vremena crkve poslala jednom broju parohijana (118) e-mail sa upitnikom u kome je od njih traženo da odgovore na nekoliko pitanja, poput: “Koliko dugo ste u parohiji?”, “Da li se redovno ispovedate i pričešćujete kod Vašeg paroha?”, “Da li slavite Vašu krsnu slavu?” i slično.

"Nekima od parohijana je stigao odgovor da ne ispunjavaju uslove da budu “punopravni parohijani”, tačnije da nemaju pravo glasa. Neki nisu ni dobili odgovor, a mnogo starijih parohijana, koji uopšte ne koriste mejl, na taj način su praktično izgubili svoj status. Na kraju je u ovu nedjelju podijeljen spisak na kome je, od ukupno 350 porodica, koliko ih ima u parohiji, sveštenik izabrao samo 80 parohijana sa pravom glasa(?!). Među njima nije bio niko od ljudi koji su izabrani u decembru, članova njihovih porodica, kao i onih koji su glasali za njih, tvrdi Josifov.

Prema njegovim riječima, sveštenik je osporio legalno izabranu Upravu na izborima 10.decembra, na čelu sa Aleksandrom Ponjavićem, samo zato što je bila sastavljena od ljudi koji mu nisu bili naklonjeni.

"Sveštenik Đurđević se žalio vladici da Uprava nije legalna zato što se u njoj nalaze članovi istog domaćinstva ili iste porodice. Mi smo pristali da zamenimo te ljude drugim ljudima, obavestili o tome vladiku, ali on je i dalje odbijao da prizna rezultate izbora. Vladika ga je podržao i izbori su ponovljeni sada u nedelju, a koliko su bili regularni najbolje svedoči činjenica da su glasala i maloletna deca, što može da se vidi na fotografijama koje su napravljene na licu mesta#. naveo je on.

Sveštenik Aleksandar Đurđević iznosi drugačiju verziju događaja u crkvi Svetog Save:

"Nije istina da su glasala deca, nije uračunat glas tog jednog deteta koje je podiglo ruku. Jeste istina da jedan broj parohijana nije dobio pravo glasa zbog toga što ne dolaze u crkvu, ne pričešćuju se i ne ispovedaju, a to je sve regulisano crkvenim kanonima i Ustavom. Pojedincima, poput porodice Ponjavić, pravo glasa je oduzeto zbog blaćenja ugleda sveštenika, jer su me u februaru lažno prijavili policiji da sam ih napao. Nekim drugima opet zato što otvoreno rade protiv sveštenika, tj. mene, što su svojim delovanjem pokušali da ugroze moju Zelenu kartu. Pisali su da sam Ciganin, da sam lopov, da nisam završio fakultet… Iz Eparhije u Njujorku nam je rečeno da takvi ljudi ne mogu da budu birani u crkvene organe", argumentuje svoje odluke otac Aleksandar, pa dodaje:

"U nedelju smo imali preko 50 ljudi koji su glasali za novu upravu, a njih je bilo samo 20-25, među njima je bilo i budista i katolika, protestanata, subotara. I kada su videli da nemaju šanse bili su zverski nastrojeni, ponašali su se kao čopor. Taj Amerikanac koga pominju je moj kum, koji je zajedno sa 5 članova svoje porodice primio pravoslavlje. Krstio ga je vladika Irinej, a ja sam kumovao. To su uzorni članovi crkve. Za razliku od ovih ljudi koji su se pojavili u nedelju sa namerom da izazovu haos. Ipak, kada je policija došla, lično sam tražio da ih ne hapse, nego da idemo u crkvu i obavimo glasanje".

Za izbore u decembru Đurđević ističe da su bili neregularni po crkvenim kanonima.

"Prva neregularna stvar jeste to što su na izborima u decembru na glasanje doveli ljude “s ko`ca i konopca” koji nisu članovi naše crkve, i one koji već 4-5 godina ne dolaze u crkvu pravdajući se kako sam ih ja oterao, kao i ljude iz folklornog ansambla koji takođe ne dolaze u crkvu. Drugo, po crkvenim kanonima, dva člana porodice koji su u srodstvu do 5 kolena i dva čoveka koja su u duhovnom srodstvu (kumovi) do drugog kolena, ne mogu da sede u istoj crkvenoj upravi. Blagoja Josifova, koji je možda 4 ili 5 puta iz moje ruke uzeo naforu, koji ne dolazi u crkvu i ne pričešćuje se, su izabrali za potpredsednika. Istovremeno, njegovu suprugu su izabrali za predsednicu Kola srpskih sestara. I tako dalje… Za blagajnicu je birana Suzana Srejić, čiji su muž i sin birani za Upravu. Praktično je 4-5 familija ušlo u sve crkvene pore. Treća stvar je ta što su na izbornu skupštinu doneli dnevni red, što je nepojmljivo, jer takve stvari treba da utvrdi crkva. Pride su predložili i svoje tutore, crkvenjake, što je isključivo pravo sveštenika. Zato sam posle izbora kontaktirao vladiku i on mi je usmeno rekao da ne smem da potpišem postavljenje nove Uprave zbog svih navedenih razloga, jer bi to bilo svetogrđe".

Na pitanje zašto nisu prihvaćeni prijedlozi za nove članove koji nisu u krvnom srodstvu, da bi crkveni zakoni bili ispoštovani, on odgovara:

"Nije moguće da oni prvo tvrde da je njihov izbor regularan, pozivaju se na lokalne zakone, a onda kažu da će da ih zamene, da bi potom za crkvenjaka postavili čoveka po imenu Dule Trajković, koji je komunjara, ozloglašeni tip iz Nju Džersija koji se hvalio da je oterao tri sveštenika. Odgovorio sam im da je to sprdanje sa crkvom i sa narodom koji već 7 godina, koliko službujem ovde, nosi teret crkve. Ja trenutno sedim u kolima sa Žarkom Lazićem, prvim predsednikom naše crkveno-školske opštine iz 1988.godine, koji takođe vrlo dobro zna o kakvom se čoveku radi, kao i svi naši sveštenici iz Njujorka i Nju Džersija, kao i vladika Irinej, koji na kraju nije dao blagoslov za te nove ljude u upravi".

Josifov kaže da ove tvrdnje sveštenika ne odgovaraju istini:

"Bilo nas je puno više nego što Đurđević tvrdi, svi smo pravoslavni vernici, a baš on je taj koji je na glasanje doveo ljude koje nikada nismo videli u crkvi. Za neke smo čuli da su iz Njujorka, a bili su tu i neki Ukrajinci koje je skupio na ulici, da bi imao većinu. Pop je iz crkve izbacio sve koji su se bunili protiv njegove samovolje. Ovo je već treća generacija parohijana koja vodi bitku s njim. Oni stariji, penzioneri, koji su svojinm priloyima i rukama izgradili ovu crkvu su u međuvremenu odustali. Čovek koga pominje, i koji ga je u februaru prijavio policiji, je Aleksandar Ponjavić, koji je u decembru izabran za predsednika Uprave. Za njega svakako ne može da kaže da ne dolazi u crkvu, jer je do tog dana išao na svako bogosluženje".

Otac Aleksandar Đurđević smatra da se protiv njega već izvjesno vrijeme kuje zavjera:

"Nekoliko ljudi bez obraza, koje sam smatrao prijateljima iako nisu dolazili u crkvu, a pomagali su parohiji vrlo malo, je počelo privatno da se okuplja i kuje planove, a gospodin Ponjavić se nametnuo kao njihov lider. Slali su preteća pisma vladici Irineju u kome kažu da, ako me on ne privede normali, da će o svemu pisati patrijarhu. To je ucena i to je nedopustivo u crkvi".

Josifov potvrđuje navode sveštenika Đurđevića da je grupa parohijana pisala vladici i patrijarhu i poručuje:

"Pisali smo i pisaćemo i dalje jer smatramo da neko mora da stane na put diktaturi ovog sveštenika. Smatramo da kao većina u ovoj parohiji, a ima nas oko 60 porodica sa 120 članova, imamo pravo da tražimo da se poštuje izborna volja i da sveštenik ne može po svom nahođenju da bira ko ima a ko nema pravo glasa. Svi mi godinama pomažemo crkvu, radimo u crkvi i nećemo dozvoliti da nas neko ponižava. Spremni smo i da idemo i u Beograd kod patrijarha, ako zatreb"a.

Na pitanje Serbian Times kako vidi razrješenje problema i da li je moguće da dođe do nekog kompromisa, eventualno održavanja novih izbora, sveštenik Đurđević je izričit:

"Ti ljudi su imali prilike da glasaju i nema potrebe za održavanjem novih izbora. Sve smo radili u dogovoru sa vladikom Irinejem. Većina njih se pojavila u crkvi u septembru prošle godine, a deo njih pre godinu i po, dve…a hteli bi da odlučuju o svemu. Da bi neko imao pravo glasa treba da je tu duže od dve godine, da postoji neka istorija, da je donirao i pomagao crkvu. Ako među ovima koji me napadaju ima bar petoro ljudi koji poste, pričešćuju se, ispovedaju se, ja neću čekati da me neko tera, ja ću sam da odem", kaže on, pa nastavlja:

"Mi se nalazimo u Nedelji praštanja i ja njima sve opraštam i ne želim da se svetim. S moje strane je ruka pomirenja pružena, ali za pomirenje treba i druga ruka. Da sam hteo ja bih u nedelju dao policiji da ih sve pohapsi. Vrata crkve su svima otvorena i niko im ne brani da dođu i da se Bogu mole. Ali te laži koje iznose protiv mene ne pristaju hrišćanima. Mene to boli i svega mi je dosta, kao i mojoj porodici, suprugi, deci. Zbog svega što se dešava jedno moje dete nije moglo više da izdrži i vratilo se u Srbiju", kaže na kraju razgovora Aleksandar Đurđević, paroh crkve Svetog Save u Nort Portu, u američkoj državi Florida.

