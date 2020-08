Sumnjaju da su Srbi ubili škaljarce u Atini

Grčki i srpski obavještajci navodno imaju podatke o tome ko su dvije od četiri osobe koje su 19. januara upale u restoran u predgrađu Atine i ubile vođe škaljarskog kriminalnog klana.

Kako saznaje Televizija Vijesti, riječ je o državljanima Srbije, ali istražioci, za sada, nemaju dovoljno dokaza kojima bi potkrijepili svoja operativna saznanja o ubistvu Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, dok su večerali sa suprugama i decom.

Dok prikupljaju dokaze, istražitelji istovremeno strahuju da bi ih pripadnici škaljarskog klana mogli preduhitriti u lociranju i ubijanju osumnjičenih, kako bi se osvetili. Tako sumnjaju da su škaljarci upravo to uradili u slučaju ubistva Baranina Alana Kožara i Damira Hadžića, prošlog mjeseca na Krfu.

Istražitelji, naime, strahuju da su prijatelji ubijenih škaljaraca preuzeli istragu u svoje ruke i na jedan od najmonstruoznijih načina krenuli u obračun sa onima za koje su ubjeđeni da su odali njihove vođe.

Škaljarci su, kako se sumnja, tako došli do imena osobe koja je navodno "smjestila" Dedoviću i Stamatoviću a potom i Kožaru i Hadžiću. Nedugo zatim, kako se vjeruje, uspjeli su da dođu do druge države gdje su ga našli a potom mučili do smrti, i nakon toga zakopali, kako ga niko ne bi pronašao. Strahuje se da na ovaj način nije završila samo jedna već više osoba.

Ova saznanja nedavno su, pozivajući se na svoje izvore iz bezbjednosnih krugova, objavili srpski mediji, čiji obavještajci usko sarađuju sa grčkim kolegama. Interesantno je da zvanične podatke naša policija još nema.

Sudbina ovih osoba možda nikada neće biti poznata jer u većini slučajeva, za njima ne tragaju porodice već policija, budući da je za mnogima zbog raznih krivičnih djela raspisana Interpolova potjernica.

Ubistva članova suparničkog kriminalnog klana na ovakav način nije novina jer je i 2017, na starom putu Cetinje – Nikšić, u mjestu Kobilji Do, pronađeno do pola zakopano tijelo Nikšićanina Pera Damjanovića, koji je takođe važio za člana škaljarskog klana.