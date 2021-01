Supruga Čedomira Jovanovića: Loše je, prima morfijum

BEOGRAD - Poslije korone koju je imao u julu kada je jedva preživio, Čedomir se pridržavao svih savjeta ljekara. Neistina je da je bio nemaran i da mu se stanje zbog toga pogoršalo, kaže Jelena Jovanović, supruga lidera LDP Čedomira Jovanovića.

Jovanović je prije šest mjeseci imao tešku obostranu upalu pluća izazvanu virusom korona i po riječima njegove supruge, tada je jedva živu glavu izvukao.

"Otpušten je iz bolnice iako je i dalje imao upalu pluća. Opao mu je imunitet, pa su se lekari plašili da ga u bolnici ne napadne neka bakterija. Dogovor je bio da kod kuće miruje i on je tako živeo. Nikad ne bi izneverio sve ljude sa Infektivne i Bežanijske kose koji su ga spasili", kaže ona za Blic i naglašava da je njen suprug sve vrijeme išao na kontorle i pridržavao se svih savjeta ljekara.

"Sve nas je pogodila laž da se nije pridržavao saveta lekara i da je sam odgovoran za stanje u kojem je. Ne samo zato što smo sve vreme i on i mi bili usmereni na njegovo izlečenje, već pre svega što se tako zavaravaju ljudi, što se krije prava istina o virusu kovid-19, što se ljudi dovode u zabludu koju će sutra plaćati borbom za život poput ove koju sada vodi moj suprug, one koju je izgubilo toliko divnih ljudi", navodi supruga Čedomira Jovanovića.

Iako je od polovine jula negativan na koronu, Jovanović nije bio sposoban za normalan život, teško je disao, brzo se zamarao, mučio se sa tijelom i organizmom koji nisu mogli da prate njegovu glavu, želje.

"Pa on opremu za trening nije izvadio od juna kada je dan pre iznenadnog odlaska u bolnicu poslednji put vežbao, a kamoli da je trenirao", navodi ona i kaže da joj je do odlaska u bolnicu Jovanović svako jutro uz šolju čaja ostavljao kardiopirin, vitamin D, vitamin C, komplex selen-cink, omega 3,6,9 a uveče magnezijum - sve što bi prethodno sam uzeo.

Međutim, kaže, posljednja dva mjeseca osjećao je snažne bolove u dijafragmi, govorio je kako mu se neočekivano skraćuje dah, posljednjih dana su se pojavili bolovi u grudnom košu i abdomenu koji su u petak postali toliko nepodnošljivi da je prekinuo sastanak na kojem je bio u gradu i sam otišao u kovid ambulantu.

"Posle snimaka lekari su mu iskreno rekli da nešto slično još nisu videli, da nalazi krvi i rendgena prevazilaze njihovo znanje i da hitno mora u bolnicu. Javio mi se iz Dragiše Mišovića", priča Jovanovićeva.

U medijima su se posljednjih dana pojavljivale različite informacije o Jovanovićevom stanju, koje po riječima njegove supruge nisu tačne. On ima obostranu upalu pluća koja se zapravo vuče još iz jula, uz nju i embolije, ali šta je prava dijagnoza ljekari tek treba da otkriju.

"Loše je, trpi jezive bolove zbog čega uz četiri antibiotika prima ketanol, trodon, čak i morfijum. Svi parametri su mu poremećeni. Iako više puta dnevno prima fleksarin, D dimer koji je odgovoran za zgrušavanje krvi i izaziva trombozu mu je 12 puta viši od gornje granice, CRP koji ukazuje na neku upalu, takođe. Gvožđe mu je sa 39, što je visoko palo na 5. Sumnjali su na unutrašnje krvarenje, ali srećom nije. Pritisak mu je zbog bolova užasno visok i teško ga lekovima vraćaju u normalu. Iako je teško svi se borimo, posebno on, znate već njegovo legendarno 'Odustaćemo nikad'", podsjeća ona.

Jelena Jovanović kaže da su ljekari divni, požrtvovani, da daju sve od sebe do posljednjeg atoma snage. Iako je, kaže, njima posebno teško, hrabro nose teret odgovornosti i ona vjeruje da će oni naći izlaz iz pakla u kojem se njen suprug i cijela njihova porodica nalaze.

"Pregledali su ga kardiolozi, pulmolozi, neurolozi, gastroenterolozi, radiolozi. Dr Đukić je veoma posvećen tome da se nađe dijagnoza. Čak su konsultovani lekari sa drugih klinika", kaže Jelena Jovanović.

Ona ističe da je korona potcijenjena, da ljudi ne shvataju koliko je ozbiljno oboljenje u pitanju, kao i da niko više ne smije da se povlači pred šarlatanstvom, antivakserima, samozvanim prorocima koji banalizuju zlo kakvo je ovaj virus.

Život promijenjen za 180 stepeni

Cijela porodica Jovanović pati kada pročita kako je Čedomir bio nemaran.

"Uostalom i pre korone je čitavog života vodio računa o zdravlju, teško je podnosio svaku povredu, ne samo zato što ga je odvajala od planina, ronjenja, njegovog načina života, već i zbog toga što nikad nije mogao da podnese činjenicu da drugima time pravi probleme i predstavlja teret. U kući je to posebno izraženo. Uostalom, po izlasku iz bolnice posle preležane korone javno je govorio da je snagu za preživljavanje pronalazio u deci, meni, prijateljima i svima kojima je postao briga umesto da on o nama brine", zaključuje Jovanovićeva za Blic.