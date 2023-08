Svađa turiste i taksiste na Jadranu: Za vožnju od šest kilometara tražio 100 evra (VIDEO)

ZADAR - Sukobi gostiju iz inostranstva i taksista na području Zadra nisu neuobičajeni.

Uglavnom nastaju zbog visokih cijena koje strani turisti iz zapadnih zemalja ocjenjuju kao previsoke.

Jedan od takvih slučajeva zabilježen je u četvrtak na Uskoku u Zadru, kada je zadarski taksista od putnika zatražio da mu za gradsku vožnju plati, ni manje ni više, nego - 100 evra.

"Neću da platim 100 evra za vožnju od šest kilometara, zvaću policiju", bio je vidno revoltiran turista, prenosi 057 info.

Taksista je za to vrijeme držao automobil na rampi, pa nije moglo da se izađe sa parkinga. I on je prijetio pozivom policiji, ali na kraju do toga nije došlo, barem prema informaciji iz PU zadarske.

Koliki je ceh turista platio i je li uopšte platio ostaje nepoznato, ali zasigurno nije nasjeo na zahtjev taksiste.

Uzavisnosti od vremena prevoza, uobičajena cijena taksija za gradsku vožnju od šest kilometara je do šest ili sedam evra.