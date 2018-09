Svekar pucao na trudnu snahu

SREMSKA MITROVICA - Simo Ilić (75) iz Laćarka kod Sremske Mitrovice, pucao je iz lovačke puške na svoju trudnu snahu Zlaticu Ilić (32), ali je ona samo velikom srećom prošla bez povreda.

Ipak, svi ukućani su doživjeli ozbiljan stres i šok, pogotovo Zlatičino dvoje djece od deset i osam godina.

Napad se dogodio u srijedu oko 20 časova, kada je starac, u dvorištu porodične kuće, ispalio dva hica. Poslije toga njemu je određen pritvor do 48 sati, nakon kojih će u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici biti saslušan. Njemu se, kako saznajemo, na teret stavlja izazivanje opšte opasnosti.

Višegodišnje neslaganje i stalno koškanje između sina Darka i oca Sime, moglo je u srijedu da preraste u veliku porodičnu tragediju. Darko koji je i dan poslije nemilog događaja, vidljivo bio pod stresom, za "Novosti" kaže da zadnje četiri godine otkako mu je umrla majka, on i njegova supruga Zlatica stalno trpe očevu torturu.

“On je preke naravi, eksplozivan, i stalno mu nešto nije po volji, što začas eskalira u svađu. Jednom je mene gađao čekićem, ali da će uzeti pušku i pucati u pravcu moje supruge, koja je u četvrtom mesecu trudnoće, tome se nismo nadali. On ima prepisanu terapiju, ali nažalost neće da koristi lekove”, jada se Darko.

Sramota me je što moram to reći, ali zadnjih godinu dana nisam ni pričao sa ocem. I to sve zarad mira u kući.

Simu, kojeg njegov sin opisuje kao nasilnika, koji je često maltretirao i njegovu majku, nikada niko nije prijavio policiji zbog nasilja u porodici.

“Računali smo smiriće se, zato nismo podnosili prijavu protiv njega. Ali očigledno da je đavo odneo šalu”, priča Darko.

Da je Sima bio teške naravi potvrđuje i njegov prijatelj, a snahin otac Gruja Vrsajković. Kada je čuo šta se dogodilo odmah je došao u kuću kod svoje kćerke.

“Stalno ih je provocirao. Nedavno su se priključili na gradsku kanalizaciju, a Sima dušu Darku da pojede. Šta god bi moj zet uradio to nije bilo dobro, prebacivao bi mu. Moja kćerka kada skuva, odnese i njemu, a on neće da jede. Mene nije hteo ni da vidi, kao i njegovu rođenu braću.”, priča Darkov tast.

Zlatica, kojoj je jedan metak prošao pored uha, nije mogla ništa da kaže za naš list, jer je još pod stresom, ali na sreću dobro se osjeća i nepovrijeđena je. Njeno i Darkovo dvoje djece su takođe vrlo teško podnijeli dramu kojoj su svjedočili. Kada su odjeknuli pucnji, mališani su od straha iskočili kroz prozor kuće.

“Zlatica kaže da je čula fijukanje metka pored glave, dok drugi hitac ne znamo u kom je pravcu završio”, govori Gruja, dodajući da je njegov prijatelj bio lovac i zato u posjedu ima lovačku pušku sa dvije cijevi.

Gruja Živković kaže da je Simo dugo godina radio u sremskomitrovačkoj celulozi "Matroz" i da je tu stekao penziju.

“Čovek bi mogao lepo da živi, ima dvoje unučadi, na putu je treće, ali ne vredi. Voli nekog stalno da provocira, izaziva”, snuždeno govori snajin otac.

(Večernje novosti)