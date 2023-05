Sveštenik iz Rijeke priznao da je zlostavljao 13 dječaka

Sveštenik i bivši rektor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Rijeci Milan Špehar priznao je da je izvršio bludne radnje nad 13 dječaka starih između šest i 13 godina.

Njegovo priznanje objavio je danas Nacional.

"Nitko za moja zlodjela nije ni krivac ni sukrivac. Ja sam ih počinio i strašno mi je žao za žrtve mojih zlih čina. Ne preostaje mi drugo nego da iz dna duše molim da mi oproste i oni i njihovi najbliži ako ikako mogu za sve rane koje sam im zadao te okajavati činiti pokoru, i žaliti što sam to počinio i moliti Boga da prije svega izliječi sve one rane koje sam im zadao, a i crkvu moliti za oproštenje što sam bio nedostojan njenog povjerenja u mene i svećeničkog zvanja", rekao je Špehar za Nacional u pismenom odgovoru.

Njihov izvor iz svešteničkih krugova detaljno je opisao kako je Špehar uznemiravao i bogoslove, uvijek je imao dva do tri bogoslova koje je držao blizu sebe, pozivao ih je na putovanja i u svoj stan na Trsatu, posuđivao im je auto...

Špehar je Nacionalu rekao da je pritisnut teretom savjesti tražio od pape da ga razriješi svešteničkog zvanja i svede ga na laički status, što je presedan u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj jer se ne pamti da je ikada jedan sveštenik sopstvenim imenom javno priznao sopstvene seksualne pestupe, prenosi Index.

Ovo je juče o Špeharu rekao riječki nadbiskup Mate Uzinić:

"Svećenik M.Šp. (1953.) optužen je 2016. godine da je 1992. godine seksualno zlostavljao maloljetnika. U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiji u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivnju. Izrečene su mu mjere zabrana vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenje svih crkvenih službi uključujući i predavanje na fakultetu.

O svemu je obaviještena Kongregacija za nauk vjere. 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga.

Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva u godinama 1987. – 1988., 1992. – 1993., i moguće u 1994. Radi se o ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina. Tada se svećenik M.Šp. osobno prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima.

Također je tražio od Svetog Oca oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. prosinca 2018. godine.

Kao nadbiskup koadjutor kada sam preuzeo službu poslao sam upit Apostolskoj nuncijaturi u svezi s ovim slučajem. Odgovoreno mi je da je M.Šp. zatražio i dobio oprost od svećeničkih obveza i celibata te da je nakon toga slučaj arhiviran.

Također sam o ovome slučaju obavijestio Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci s napomenama da je kvalifikacija zlodjela koja je priznao optuženi M.Šp. tijekom kanonskog procesa teža od one koju je naveo u svojoj prijavi policiji; da nisu postojale optužbe za razdoblje kasnije od 1994. pa do 2018., te da to u kanonskoj istrazi nije ispitivano, a da se zbog težine zločina ne može unaprijed isključiti mogućnost i kasnijeg počinjenja kažnjivih djela.

Otpuštanjem iz kleričkog staleža M.Šp. više nije u jurisdikciji Riječke nadbiskupije. Koliko nam je poznato trenutno živi u Italiji u nekom zatvorenom benediktinskom samostanu u molitvi i pokori. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacije o postupanju po ovom predmetu. O svemu je obaviješten nadležni Dikasterij."