Sveštenik osumnjičen za obljubu djevojčice dok je svetio vodicu

BEOGRAD - Sveštenik jednog sela u svilajnačkoj opštini uhapšen je zbog polnog uznemiravanja 14-godišnje djevojčice, javljaju beogradski mediji.

Kako navode, svešteniku je određen pritvor do 30 dana.

Sumnja se da je on neprimjereno dodirivao maloljetnu djevojčicu u čijoj kući je bio da bi svetio vodicu.

Kako prenose "Večernje novosti", pozivajući se na nezvanične informacije, on je djevojčicu uhvatio za ruku i tražio da ga poljubi u usta.

On je, kako dodaju, iskoristio to što su otac i brat djevojčice izašli iz kuće i poljubio je, ali je ona odbila da njega poljubi i pobjegla je iz kuće, a potom prijavila sveštenika policiji.

Kako dodaju "Novosti", sveštenik se pred nadležnim organima branio tako što je rekao da je djevojčica bila tužna, da je htio da je utješi i da ju je poljubio "roditeljski".

Mještani sela u kome se to dogodilo kažu da je riječ o veoma dobrom svešteniku, koji je kod njih već petnaestak godina i da ne mogu da vjeruju da je on to uradio.