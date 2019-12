Svetovasilijevski sabor: Odustati od otimanja Crkvene imovine

NIKŠIĆ - Učesnici Svetovasilijevskog sabora u Nikšiću danas su Prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, o kojem Skupština Crne Gore treba da počne raspravu 24. decembra, proglasili Zakonom protiv Pravoslavlja i zatražili da se odustane od novog otimanja imovine crkvama i vjerskim zajednicama i poštuje njihova autonomija.

Sa Sabora je zahtijevano bezuslovno zakonsko ili ugovorno priznanje i uvažavanje postojanja viševjekovnog istorijskog kontinuiteta i pravnog subjektiviteta Mitropolije crnogorsko-primorske, eparhija budimljansko-nikšićke, zahumsko-hercegovačke i mileševske i svih crkvenih pravnih lica u skladu sa kanonskim pravom.

Učesnici sabora su naveli da, kao slobodni ljudi i građani, zahtijevaju zaključivanje ugovora sa Vladom Crne Gore kojim bi se, ravnopravno i pod suštinski istovjetnim uslovima sadržanim u ugovorima zaključenim sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama, regulisala pitanja od zajedničkog interesa.

Zatraženo je i donošenje zakona o restituciji i pravednoj nadoknadi bespravno oduzete crkvene imovine i odustajanje od novog otimanja imovine crkvama i vjerskim zajednicama, kao i na Ustavu i međunarodnim standardima zasnovano zakonsko regulisanje i poštovanje autonomije crkava i vjerskih zajednica.

"Sve ovo zahtijevamo ne kao privilegije za sebe nego kao opšte pravo za sve crkve i vjerske zajednice. Da opravdamo sebe pred Bogom, Svetim Vasilijem i istorijom, pred precima i potomcima, ponavljamo zavjet Trojičindanskog sabora i ponavljamo da ćemo čuvati, obnavljati i braniti sve naše svetinje", nadovi se u proglasu koji je pročitao vladika dioklijski Metodije.

Prema njegovim riječima, zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je u proceduri, krši sva temeljna načela i standarde demokratskog i civilizovanog zakonodavstva u ovoj oblasti.

On je naveo da je načelo slobode vjeroispovijedanja bitno ugroženo, prije svega, najavljenim otimanjem hramova i crkvene imovine, načelo neutralnosti države je ismijano već time što je pitanje Crkve postalo stvar programa vladajuće partije, a načelo jednakog pravnog tretmana, koje u realnosti odavno ne postoji, sada treba da se ozakoni na štetu Pravoslavne crkve.

Pravo na samoodređenje se ne poštuje, kaže vladika, već se Crkvi ispostavljaju politički diktati, a država je, kako je naveo, dužna da ova načela poštuje i štiti u njihovom izvornom značenju, da ih zaista jemči, a ne da ih upotrebljava u diskriminatorske svrhe.

Vladika je naglasio da tačniji naziv Prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti bio "Zakon protiv pravoslavlja u Crnoj Gori", koji Vlada, radi ostvarenja nerazumnih ideoloških i političkih ciljeva, pokušava da ovih dana jednostrano nametne.

Time bi, kako je obrazložio, ozakonila diskriminaciju Mitropolije crnogorsko-primorske i drugih eparhija SPC u Crnoj Gori, pripremila otimanje pravoslavnih hramova i grobova i izvršila pljačku crkvene imovine, SPC ukinula pravni status stican u slavnoj istoriji od 800 godina i, na kraju, ponizila i pogazila slobodu i vjeru.

"Mi, pravoslavni episkopi, sveštenici i vjernici, koji smo istovremeno i građani Crne Gore, najodlučnije stojimo u odbrani svoje vjere i slobode, u odbrani svojih neotuđivih građanskih prava. Lična sloboda vjere, koju ostvarujemo u Crkvi, u zajednici sa drugima, treba da je svetinja i za državu", napomenuo je vladika.

Vladika Metodije je istakao da ostvarivanje vjerske slobode i praktikovanje vjerskih prava predstavlja suštinu ljudske slobode i ljudskih prava, te podsjetio da je Crkva, kroz istoriju Crne Gore bila narodna i državotvorna, jer je stvarala i uobličila tradicionalni identitet naroda i države.

"Ako hoćemo da opstanemo u svom identitetu, onda i danas po svaku cijenu moramo da odbranimo našu Pravoslavnu crkvu. To danas znači `'Za krst časni i slobodu zlatnu!' Krst Časni je Krst Hristovog raspeća. Bez te časti, bez učešća u Hristovoj žrtvi, i bez naše Crkve ne bi bilo više istinske Crne Gore i Crnogoraca", naglasio je vladika Metodije.

Vladike podsjećaju, dodao je, da je dužnost države da svakome garantuje mir, prava, pravdu i pravnu sigurnost, da garantuje slobodu, koja je prirodno pravo, da štiti imovinu, a ne da je otima.

Prema njegovim riječima, država treba da proizvodi uslove za dobar život, a ne da proizvodi konflikte i povampiruje stare podjele na temelju kojih vlada, da se protivi diskriminaciji i da štiti vjerske slobode i prava svih, a ne da atakuje na prostor duše i hrama u kojima obitava Bog.

Danas u Crnoj Gori, kaže vladika Metodije, vlast hoće na mjesto Boga da postavi sebe i partijsku državu, te da zato poriče Boga i gazi njihova prava, pa time i njihova sloboda gubi svoje utemeljenje i smisao.

"Danas u Crnoj Gori država ne dopušta ustavom zagarantovanu slobodu vjere, naročito Pravoslavnoj crkvi – Mitropoliji crnogorskoj koja je rodila Crnu Goru, jer hoće da religiju i Crkvu funkcionalizuje u svrhu svoje ideologije, stvarajući svoju `autokefalnu Crkvu` u duhu lenjinizma i staljinizma", napomenuo je vladika Metodije.

On je dodao da "sekularna država nasljednica bezbožnog titoističkog sistema, čini nešto što ni taj sistem nije uradio - zakonsko otimanje hramova i imovine Crkve predstavlja gaženje povelja srednjovjekovnih i kasnijih vladara, do Crnojevića i Nikole Petrovića, kao i brojnih zavještanja pojedinaca i bratstava kroz vjekove".

Crkva se, kaže se u proglasu, odbijajući takvu ulogu i istrajavajući na slobodi i pravu na samoodređenje izlaže opasnosti da je takva država ne priznaje.

Ali, napomenuo je vladika čitajući proglas, nije neobično da je istrajavanje na slobodi i identitetu vezano za izlaganje opasnostima i pritiscima.

"Mi ćemo istrajati u našoj pravednoj borbi protiv diskriminacije, kao što to činimo godinama - stalno nudimo dijalog, predlažemo zakonska rješenja, organizujemo naučne skupove i objavljujemo stručne knjige u oblasti vjerskih prava i sloboda", naveo je vladika.

On je dodao da od institucija EU očekuju da one ne ignorišu činjenicu da vlast u Crnoj Gori krši odredbe Lisabonskog ugovora prema kojima država priznaje identitet crkvama i vjerskim zajednicama i sa njima održava otvoren, transparentan i redovan dijalog, a to i stav Venecijanske komisije o ovom prijedlogu zakona na koji se vlast formalno poziva.

"Zasnivati Zakon na istorijskoj laži, kao da je navodno Crnogorska mitropolija — Crkva, ukinuta nestankom Kraljevine Crne Gore /1918/ znači ignorisanje odluke Svetog Sinoda Kraljevine Crne Gore /16. decembar 1918/ kojim je ova Mitropolija, prva od nekadašnjih episkopija od Turaka ukinute Pećke Patrijaršije /1766/ obnovila jedinstvo Pećke Patrijaršije, što je potvrđeno i od Vaseljenske Patrijaršije /1922/", podsjetio je vladika Metodije čitajući proglas.

Svi hramovi i sva crkvena imovina Crne Gore tim ujedinjenjem ostali su svojina same Mitropolije i njenih jedinica sve do današnjeg dana, rekao je vladika i dodao da se je smatrati da je ta imovina predata nekom drugom ravno je bezumnoj tvrdnji da je Crna Gora, postavši članica UN, prestala da postoji, izgubivši sebe i svoje istorijsko nasljeđe.

Od vjekovnih bezbrojnih povelja i zavještanja Crkvi i prokletstava onima koji te povelje i zavještanja pogaze, vladika Metodije je na kraju naveo odlomak iz Zavještanja Svetog Vasilija.

"To sve priložih i dadoh crkvi… Za svoju dušu, sve predadoh na ruke višnjeg Boga i Svetoj Bogorodici… I ko bi se usudio da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i svim njegovim imanjem da ga Gospod Bog porazi i raspe, iznenada i vavijek. Amin. Da mu trag i odžak pogine vavijek. Amin, amin,amin", pročitao je vladika Metodije.