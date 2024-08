Svjedočio taksista koji je vozio Blažića: "Pričao mi je da je ubio 20 ljudi"

BEOGRAD - Dragoslav Antonović, taksista kojeg je okrivljeni Uroš Blažić zaustavio nakon počinjenog masakra u selima Malo Orašje i Dubona, kod Mladenovca, rekao je svjedočeći u Specijalnom sudu u Beogradu da mu je pištolj ispao u autu i da nije mogao da ga nađe.

"Pričao je da je ubio 20 ljudi, čitao mi je tekstove iz vesti", posvjedočio je Antonović.

Uroš Blažić juče je priznao da je 4. Maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona ubio devet i ranio 12 osoba.

Na početku današnjeg svjedočenja Antonović je rekao da ostaje pri izjavi koju je ranije dao i da nema šta da doda.

Odgovarajući na pitanja da li mu je, dok je vozio Blažića, okrivljeni rekao da ima pištolj, Antonović je kazao da je pištolj ispao u autu i da nije mogao da ga nađe, prenosi N1.

Rekao je i da mu je pročitao vijesti tokom putovanja, šta mu otac radi, na šta mu je kazao da će mu otac imati velike probleme.

"Rekao je da i ako dobije otkaz ima 20 hektara zemlje i da će imati od čega da živi. Pričao je da je ubio 20 ljudi, čitao mi je tekstove iz vesti", kazao je taksista.

Na pitanje da li je Blažić rekao da je car i kralj i da li je čuo razgovor sa Jelenom Ajdanović, koju je vozio u taksiju, kada je Blažić ušao u njega, odgovorio je da nije čuo.

"Razmišljao sam samo kako da se izvučem iz te situacije. Bio je vrlo uzbuđen, kasnije se smirivao, delovalo je da je svestan, rekao je da je ubio 20 ljudi", posvjedočio je Antonović.

Na pitanje da pojasni, kako se zadesio na rampi i kuda je išao sa Ajdanovićevom, rekao je da je oko 23 sata krenuo iz Smedereva sa njom, da su išli preko nadvožnjaka u Smederevu, a da su kod Vodnja izašli na autoput.

"Momak je išao pored puta, ja sam ga video kada je nailazio. Ispred mene je bilo dva ili tri vozila, možda četiri. Ja sam bio kod branika koji obezbeđuju vozilo. Jedino kod mene je mogao da uđe, u ostale nije mogao jer su bili blizu branika", naveo je on.

Kako je posvjedočio, Uroš Blažić je rekao: "Imam bombu, vozi, pazi šta radiš".

Govorio je od prve policijske kontrole: "Vozi nemoj da staješ, držim osigurač od bombe". Usput je prijetio i kasnije.

Rekao je, dodaje Antonović, neće nikome ništa da bude ali "morate da me slušate".

"Na kraju je uzeo 3.000 od mene. Dao sam mu taj novac", posvjedočio je.

Na pitanja advokata Stefana Stefanovića da li je razmišljao da pobjegne, Antonović je rekao da jeste.

"Razmišljao sam o tome, na benziskoj stanici su bila dva čoveka, jedan radnik, jedan obezbeđenje sa pištoljem, nisam znao kako će on da reaguje ako ja krenem da trčim i bežim", kazao je Antonović.

Prema njegovim riječima, Blažić je izašao iz auta između 5.15 ili 6 ujutru.

"Uroš Blažić je tražio od mene da se vratim istim putem nazad i ja sam krenuo da se vraćam dok nisam stigao do nekoliko drveta koji su me zaklanjali, pogledao na navigaciju gde se nalazim, vratio sam se. Dok sam stigao do policije u Kragujevcu prošlo je 15-ak minuta", ispričao je on.

U vezi sa Ajdanovićevom, rekao je da je nije poznavao, da je vozio do Uba njenog verenika, ali ne i nju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.