Tabla Stepincu u Jerusalimu: "To je odvratno"

BEOGRAD - Spomen ploči Alojziju Stepincu nije mjesto nigdje u svijetu, a kamoli u Jerusalimu, izjavio je šef jerusalimskog centra "Simon Vizental" Efraim Zurof.

Zurof je dodao da će učiniti sve što može da sporna spomen ploča bude što prije bude uklonjena.

On je to rekao za današnji Kurir, a povodom postavljanja memorijalne ploče zagrebačkom nadbiskupu u vrijeme NDH u centru Jerusalima. Zurof je izjavio da je tek u četvrtak saznao da je memorijalna ploča postavljena i to na Putu suza kojim je, prema predanju, posljednji put prošao Isus Hrist na putu do Golgote, gdje je razapet na krst.

"To je odvratno. Pod jedan, ne znam ko je to uradio i nemam nikakvu ideju ko bi to mogao da uradi. Mnogo sam tužan zbog toga jer memorijalnoj ploči Alojziju Stepincu nema mjesta nigdje u svijetu, a kamoli u Jerusalimu. Ne mogu da uzmem čekić i razbijem ploču, ali ću ove nedjelje učiniti sve što je u mojoj moći da ona što prije bude skinuta", rekao je Zurof.

Stepinac je bio zagrebački nadbiskup za vreme NDH, koji nije učinio ništa da spriječi usrtaške zločine i masovna mučenja i ubistva Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu i drugim logorima u Hrvatskoj, navodi list.

Memorijalna ploča Stepincu postavljena je još 27. aprila ove godine na inicijativu Hrvatske magistralne delegacije (HMD), čiji je zaštitnik bio Stepinac, a povod za postavljanje je bilo prvo hodočašće u Svetu zemlju od 23. do 30. aprila.