Tači: Kosovo će se uvijek sjećati Bušovog upozorenja

PRIŠTINA - Kosovski predsjednik Hašim Tači izrazio je na Twitteru žaljenje zbig smrti bivšeg američkog predsjednika Džordža H.V. Buša.

On je izrazio saučešće njegovoj porodici i prijateljima i cijelom američkom narodu.

"Kosovo će se zauvijek sjećati njegovog snažnog upozorenja Srbiji na Božić 1992. u zaštitu Kosova. Tamo i tada nas je predsjednik Buš naterao da vjerujemo u čuda", napisao je Tači.

Inače, na sajtu New York Timesa može se naći članak iz štampanog izdanja iz 1992. pod naslovom "Buš upozorio Srbiju da ne proširuje rat".

Kako se navodi, Buš je upozorio srpske lidere da su SAD spremne da upotrebe vojnu silu ukoliko prošire rat na pokrajinu u kojoj uglavnom žive etnički Albanci.

Bivši američki predsednik Džordž H.V. Buš umro je u 95. godini. Portparol porodice Buš Džim Mekgrat izjavio je da je Buš preminuo sinoć nešto poslije 22 sata po lokalnom vremenu.

Da podsjetimo, Tači se juče sastao sa Džordžom Bušom mlađim i tom prilikom odlikovao ga "Ordenom nezavisnosti".

Sincere condolences to the family and friends of President George HW Bush and the entire American people. #Kosovo will eternally remember his powerful warning to Serbia in Christmas 1992 in protection of #Kosovo. There and then President Bush made us all believe in miracles!