Tači: Kraj dijaloga je priznanje i Kosovo u UN

BEOGRAD - Kraj dijaloga Kosova i Srbije, uključujući i demarkaciju 400 km granice između dvije zemlje, mora osigurati uzajamno priznaje, poručio Tači.

Kosovski predsjednik je tu poruku postavio na svom nalogu na Twitteru. On je na engleskom napisao i da bi kraj dijaloga trebalo da osigura Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama.

"Kraj dijaloga između Kosova i Srbije, uključujući i demarkaciju 400 km granice između dve zemlje, mora osigurati uzajamno priznanje i obezbijediti Kosovu stolicu u UN i drugim međunarodnim institucijama. Druga mišljenja o završnoj utakmici su gluposti ili lažne interpretacije", poručio je Tači.

Podsetimo, u javnosti se sve češće pominje promjena granica između Kosova i Srbije kao moguće rješenje kosovskog čvora, ali se tome jasno protivi EU, pod čijim okriljem se dijalog odvija.

Konačno su se danas o tom pitanju oglasile i SAD, čiji ambasador u Prištini je izjavio da će dvije strane u dijalogu same odlučivati o ishodu dijaloga, ali da u tome ne mogu imati potpunu slobodu.

The end of the dialogue between #Kosovo and #Serbia, including the demarcation of 400km of border between two countries, must ensure mutual recognition and Kosovo's membership in UN and other multilaterals. Other opinions about the end-game are nonsense or false interpretations.