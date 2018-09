Tači: Lideri "Preševske doline" odlučni da pristupe Kosovu

PRIŠTINA - Kosovski predsjednik Hašim Tači objavio je da su "lideri Preševske doline odlučni da pristupe Kosovu", nakon sastanka koji je sa njima imao u Prištini.

"Veliko zadovoljstvo zbog susreta sa svim liderima albanske zajednice u Preševskoj dolini. Primjetio sam njihovu odlučnost u traženju zanemarenih prava, uključujući pravo na pristupanje Kosovu putem međusobno dogovorenog procesa korekcije granice u okviru dijaloga između Kosova i Srbije", napisao je Tači juče na Twitteru.

Tači je nakon sastanka sa Albancima sa juga Srbije izjavio da su šanse za postizanje konačnog sporazuma sa Beogradom minimalne i gotovo nemoguće, ali da "vrijedi pokušati".

RTK na srpskom jeziku prenio je da je Tači tada takođe kazao da čelnicima Albancima sa juga Srbije, koji bi da budu dio Kosova, ne može da ništa da obeća.

"Radićemo na tome, a za to je potrebno jedinstvo na Kosovu i u Preševskoj dolini", naveo je Tači na konferenciji za novinare, gdje je ocijenio i da neće biti podjele ili razmjene teritorije.

Distinct pleasure to meet all the leaders of Albanian community in #Presheva valley. I noted their determination to seek their neglected rights, including the right to join #Kosovo through mutually agreed border correction process in the dialogue between Kosovo & Serbia. pic.twitter.com/E99Ogbda3p