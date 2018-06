Tači: Na Kosovu se dogodio genocid od strane Srbije

BEČ - Kosovski predsjednik Hašim Tači rekao je, u intervjuu bečkom dnevniku "Prese", da je "slučaj" Marka Ðurića bio nepotreban i da se tako nešto ne smije ponoviti, kao i da se sa predsjednikom Srbije saglasio da je sporazum Beograda i Prištine neophodan. On je rekao "da Španija i Miloševićeva Srbija ne mogu da se porede, jer se na Kosovu desio genocid od strane Srbije".

"Slučaj Ðurić je bio nepotreban. To je bila provokacija srpskih vlasti", tvrdi Tači.

"Mi smo mogli ili da reagujemo ili da prihvatimo kršenje našeg suvereniteta. Slike toga nisu bile korisne Kosovu.Tako nešto ne treba da se ponovi i zato moramo da ponovo pokrenemo dijalog sa Beogradom", kazao je on.

Tači kaže da se na nedavnom Samitu EU-Zapadni Balkan u Sofiji saglasio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da sporazum nema alternativu.

"Dijalog je težak proces, koji svim stranama zadaje brigu. Međutim, to nije boks meč, u kojem samo jedna strana pobjeđuje. Trebalo bi da bude 'vin-vin' situacija za obje strane. Želimo međusobno priznanje", kaže on.

Tači ističe da će se, ako se ne iskoristi šansa za rješenje, onda izgubiti sljedeća decenija.

"Naša djeca će da nas kunu zbog toga. Za nas je važno da se taj proces pokrene kada Austrija preuzme predsjedavanje EU", naglašava on.

Komentarisao je i glasine da postoji lista 20 visokorangiranih osoba koje će se naći pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu, Tači je kazao da nema takve informacije i da je to stvar pravosuđa, kao i da ne želi da komentariše takve spekulacije.

Tvrdi i da nije bio kritičan prema uspostavljanju Suda, podsjećajući da je on vodio pregovore sa međunarodnom zajednicom o njegovom uspostavljanju.

"Mi se ne plašimo pravosuđa i pravde, jer nemamo šta da krijemo. OVK je vodila pravedan rat. Ne mogu reći da je svaki vojnik bio anđeo, ali je stvar bila pravedna. Specijalni sud daje Kosovu dalju mogućnost da kao država dokaže odgovornost", smatra Tači.

Tači je intervjuu za bečki list iznio i tvrdnju da je samit u Sofiji bio prvi takvi samit na kojem je Kosovo bilo zastupljeno kao "suverena država".

"Svi su to pozdravili. Naravno je jasno stavljeno do znanja da Kosovo i sve druge zemlje regiona treba da obave svoje zadatke i nastave reforme, ako žele da pristupe EU", prenio je on.

Na konstataciju da tadašnji španski premijer Mariano Rahoj zbog Kosova nije bio na Samitu Tači je rekao da je Madrid bio zastupljen na tom skupu, ali na drugom nivou.

"Zaključak su svi podržali, i naše učešće je bilo poštovano. Razumijem da je to za Madrid škakljiva tema, ali svako poređenje Španije i Miloševićeve Srbije, kao i Katalonije i Kosova je pogrešno. Imam puno poštovanje za demokratske tradicije Španije. Na Kosovu se dogodio genocid od strane Srbije. Španija je za nas prijateljska zemlja", navodi Tači.

Izrazio je zadovoljstvo što je predsjednik "zemlje u regionu, čije stanovništvo je najviše proevropski i proamerički nastrojeno" i istovremeno izrazio žaljenje "što je najizolovanija zemlja".

Upitan za uticaj Rusije i Turske Tači je kazao da Rusiji gotovo nije moguće da igra neku ulogu na Kosovu.

"Međutim, mi Rusiju ne vidimo kao neprijatelja. Politika Moskve ima više veze sa solidarnošću sa Srbijom, nego sa suprostavljanjem Kosovu. Očekujem da i Rusija prizna Kosovo, jer bi time Moskva Srbiji pomogla da se oslobodi pogrešnih mitova“, kaže on.

Na pitanje šta je sa uticajem Turske Tači je naveo da većinu stanovništva Kosova čine muslimani, a istovremeno to je najproevropskiji narod na Balkanu.

"Islam na Kosovu je evropski. Kosovo je suverena država koja donosi sopstvene odluke", tvrdi on.

Na konstataciju da je nedavno na Kosovu bilo burnih reakcija zbog izručenja turskih državljana, navodnih gulenista, Ankari, Tači je kazao da je to bio jedinstven slučaj, te da je bilo grešaka u tehničkom procesu, kao i da se to nikada više neće dogoditi.