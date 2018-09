Tači: Na kraju dijaloga priznanje, Kosovo u EU, NATO i UN

PRIŠTINA - Kosovski predsjednik Hašim Tači rekao je da će rezultat sporazuma Beograda i Prištine biti međusobno priznanje.

Predsjednik Kosova Hašim Tači ocijenio je u intervjuu agenciji Beta da će rezultat konačnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije biti međusobnom priznanje, učlanjenje Kosova u EU, NATO i Ujedinjene nacije i napredak Srbije ka evropskim integracijama.

Govoreći o susretu s izaslanikom predsjednika SAD, senatorom Ronom Džonsonom, Tači je rekao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije.

"SAD i Evropska unija imaju zajednički stav, stvorili su dovoljno prostora da pod rukovodstvom EU i uz blisku podršku SAD stvore uslove i mogućnost za postizanje konačnog sporazuma Kosova i Srbije, što će podrazumijevati međusobnu međunarodnu obavezu i istovremeno međusobno priznanje", rekao je on.

Kosovski predsjednik je ocijenio da Kosovo nije ni u političkoj niti u institucionalnoj krizi uprkos neuspjehu da se na prošlonedjeljnim sjednicama parlamenta usvoje odluke o pregovaračkoj ekipi Kosova i rezolucija opozicije.

"Na Kosovu, kao i u svakoj demokratskoj državi, ima političkih razlika, ima različitih mišljenja o određenim pitanjima ali ni u kom slučaju Kosovo nije u krizi. Ubijeđen sam da će Kosovo djelovati i jedinstveno se angažovati za interese države, da će se prevazići i nepotrebne razlike i da će se to ostvariti uz direktnu komunikaciju političkog spektra, kako vlasti tako i opozicije", rekao je on.

Tači je dodao da je sasvim normalno da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i on imaju različite stavove i izjave povodom procesa normalizacije odnosa, ali da rade na zajedničkom cilju - mirovnom sporazumu, sporazum razumijevanja, pomirenja i međusobnog priznanja.

"Radi se o ne lakom već vrlo teškom procesu s teoretskim šansama za sporazum ali vredi da se angažujemo, da radimo i ja vjerujem da će nadvladati razum i da će se postići sporazum da se Kosovo poslije tog sporazuma što brže kreće ka NATO, EU i UN i Srbija prema evropskoj perspektivi. To je jedini put kojim treba da idemo. Inače, nastavak statusa kvo i zamrznuti sukob donose samo probleme, samo teškoće za naše narode i zemlje", rekao je on.

Prije brzog postizanja sporazuma, prema riječima kosovskog predsjednika, još je značajnije da se postigne dobar sporazum, prihvatljiv za obje strane i koji se može primijeniti.

"Mi smo čekali više od jednog vijeka da razgovaramo o prevazilaženju problema, mržnje i sukoba. Naši su ljudi dosta čekali. Nismo komotni da dobijemo na vremenu već postoji potreba za postizanjem dobrog sporazuma, prihvatljivog za obe strane, koji će biti win-win, koji će biti sporazum koji se može primijeniti i biti istovremeno prihvatljiv za investicije EU i SAD", rekao je Tači.

Na pitanje šta konkretno znači korekcija granica, za šta se on javno zalaže, on je ponovio da neće biti podjele, korekcije, niti će dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu.

"Ja radim da u okviru procesa demarkacije granice između država Kosova i Srbije u dužini od 430 kilometara dođe do korekcije, uključujući i pripajanje Preševske doline Kosovu. To je poštovanje volje građana Preševa, Bujanovca i Medveđe koje je izraženo 1. i 2. marta 1992. To je ono za šta se ja zalažem i što ću postaviti na najinstitucionalniji način u Briselu", rekao je on.

Na pitanje da li je moguće da Srbija prihvati pripajanje Preševske doline Kosovu a da ne traži sjever Kosova, Tači je rekao da "ne može da govori o Srbiji".

"Ja ne mogu govoriti o Srbiji ali nismo naivni da će priznanje Kosova od strane Srbije da se dogodi zbog dobre volje, zbog poštovanja prema Kosovu, zarad kretanja Kosova naprijed ka evropskoj budućnosti ili zato što oni vole Kosovo. To će to biti sporazum od zajedničkog interesa, s kompromisima koji neće biti laki već potrebni i neophodni za konačan mir između Kosova i Srbije", rekao je Tači u intervjuu agenciji Beta.