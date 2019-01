Tači: Nakon sporazuma s Beogradom otvaramo ambasadu u Moskvi

BEČ - Teško je, ali nije nemoguće da do kraja godine Priština i Beograd postignu sporazum, kaže Hašim Tači i poručuje da odmah po postizanju sporazuma planira otvaranje ambasade u Moskvi.

Na pitanje da li je uvjeren da će Rusija Kosovo priznati kao državu ako dođe do sporazuma Beograda i Prištine, predsjednik kosovskih privremenih vlasti u intervjuu bečkom dnevniku „Kurir" odgovara:

"Poslije tog sporazuma će Kosovo vrlo brzo otvoriti ambasadu u Moskvi".

"Ako ne budemo iskoristiti ovaj trenutak, onda bi moglo doći do pogoršanja situacije. Jasno sam stavio do znanja da će Kosovo tu šansu iskoristiti. To posmatram iz ugla strateških ciljeva, a ne kosovske unutrašnje politike", poručio je on.

Takođe ističe da se nada da će uskoro biti ukinute takse na srpsku robu, kako bi dijalog mogao biti nastavljen.

"Pokušaćemo sve da dijalog ne otežamo. Ali, Srbija ne smije da postavlja nikakve uslove za nastavak dijaloga", rekao je on.

Na dodatno pitanje da li to znači da će premijer Ramuš Haradinaj uskoro povući takse, Tači je kazao da se nada tome, kako bi se postigao sporazum koji bi bio dobar kako za Prištinu, tako i Beograd, a koji bi bio prihvaćen od međunarodne zajednice".

Tači koji je, prema sopstvenim navodima, proteklog vikenda boravio u Beču, na "proputovanju", ocijenio je da će to biti veoma teško, ali da nije i nemoguće da se još u ovoj godini postigne sporazum sa Beogradom.

"Sporazum između Beograda i Prištine je apsolutno potreban. Ne treba više nikada da bude rata između Albanaca i Srba. U cijelom regionu treba da vlada mir. Želimo da postignemo sveobuhvatni sporazum, a ne privremeni“, dodao je Tači. On međutim, skreće pažnju da sporazum bez priznanja Kosova kao države i mjesta u UN ne bi imao nikakav značaj.

"Vjerujem i radim na tome da Kosovo dobije mjesto u UN i bude globalno priznato. EU i Federika Mogerini posreduju u procesu dijaloga, a imamo veliku podršku SAD, posebno predsjednika Donalda Trampa. Takođe, postoji i saglasnost Rusije kada budemo postigli sveobuhvatni sporazum. To sve je nedostajalo u prošlosti. Sada je odgovarajući trenutak na međunarodnom nivou, jer ako bi imali podršku EU, SAD i Rusije za naš sporazum, to bi značilo globalnu podršku", objasnio je Tači.

Kada je riječ o razmjeni teritorija, Tači je rekao da će sporazum biti sveobuhvatni, da neće biti granica po etničkoj liniji.

"Obje ‘zemlje’ će ostati multietničke. Vladaće multietnički evropski duh. Želimo otvorene granice, slobodnu trgovinu. Nećemo klasične granice kao do sada. Sporazum će podstaći ekonomski razvoj, blagostanje i bolji život, kao i veće međunarodne investicije. Kosovo je mlada zemlja ima puno potencijala koji do sada još nije dovoljno iskorišćen", smatra Tači.