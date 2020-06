Tači: Neću ići u Brisel, jer Lajčak ne priznaje KiM

PRIŠTINA - Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači izjavio je danas da neće sarađivati sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog između Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, jer Lajčak ne priznaje nezavisnost samoproglašenog Kosova.

"Nadam se koordinaciji sa Hotijem kao premijerom. Ispuniću svoju ustavnu i zakonsku ulogu, nije mi do sastanaka sa srpskim liderima. Dao sam do znanja da neću ići na razgovor u Brisel, zato što je Lajčak dao do znanja da ne priznaje Kosovo i neću razgovarati tamo gdje je riječ o dijalogu između Prištine i Beograda", rekao je Tači za T7 televiziju, prenosi portal Kosovo online.

On je dodao da je bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini dala do znanja da je, "Kosovo nezavisna država" i da se delegaciji nije obraćala sa Priština.

"Lično sam rekao Lajčaku, uradićete dobar posao samo ako priznate Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, Kosovo prvo mora da dobije liberalizaciju viza, kako bi se vratilo povjerenje u evropske institucije", rekao je Tači.

Prema njegovim riječima, Aljbin Kurti bi trebalo da podnese izvještaj novom premijeru Avdulahu Hotiju o onome o čemu je razgovarao tokom ova tri mjeseca sa Lajčakom i Borelom.