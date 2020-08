Tači: Odluku o zatvaranju Suda za OVK da donese Savjet EU

KOSOVSKA MITROVICA - Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači zatražio je od skupštine da donese odluku kojom bi mandat Specijalizovanih vijeća u Hagu trajao do odluke Savjeta Evropske unije o zatvaranju tog suda.

Tači je u video snimku emitovanom u ponedjeljak uveče na njegovom Facebook nalogu rekao da vjeruje da će kosovski poslanici podržati njegovu inicijativu, prenijelo je Kosovo onlajn.

"Politika se ne smije da se miješa u pravosuđe, niti pravosuđe treba da se miješa u politiku. Vjerovao sam u to podžavajući uspostavljanje međunarodnih sudova i posebnih komisija u posljednjih 20 godina. To je i dalje moje uvjerenje čak i sada kada od skupštine Kosova zahtijevam da mandat Specijalizovanih veća i Kancelarija specijalizovanog tužioca traje do prestanka mandata o čemu odlučuje Savjet Evropske unije uz konsultaciju sa vladom Kosova", naveo je Tači.

On je dodao da je potrebno da sve bude jasno u vezi sa zatvaranjem Specijalizovanih vijeća i da stoga veruje da će poslanici podržati njegovu inicijativu.

Tači je dodao da su sudovi koje je međunarodna zajednica imenovala za suđenje pripadnicima OVK nepošteni.

Specijalizovana vijeća i specijalizovano tužilaštvo Kosova dio su pravosudnog sistema privremenih prištinskih institucija, ali im se sjedište u cilju zaštite svjedoka, nalazi u Hagu.

Skupština u Prištini je u avgustu 2015. usvojila amandman na Ustav kojim se omogućuje osnivanje sudskog tijela sa specijalnom nadležnošću, a potom je donijet "leks specijalis" koji je uredio njegovo funkcionisanje, uključujući i podjelu sudija u odgovarajuće panele i uspostavljanje specijalizovanog tužilaštva.