Tači: Saglasnost s Trampom o postizanju dogovora sa Srbijom

PARIZ - Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom tokom razgovora u Parizu saglasio o potrebi da se postigne konačni i sveobuhvatni sporazum Kosova i Srbije.

On je istakao da bi taj sporazum Prištini omogućio prijem u NATO, UN i EU.

"Na dan kada obilježavamo stogodišnjicu okončanja Prvog svjetskog rata, složili smo se sa predsjednikom Trampom o potrebi da se proširi mir i pomirenje na Zapadnom Balkanu postizanjem konačnog i sveobuhvatnog sporazuma Kosova i Srbije", napisao je Tači na Twitteru.

On navodi da je u Parizu kratko razgovarao i sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel "o mogućnosti postizanja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije".

"Oboje smo se složili da je podrška Njemačke ključna za taj sporazum i za naše članstvo u EU", naveo je Tači.

Tači je ranije na Twiteru napisao da je u subotu naveče sa Trampom imao "sjajan susret" tokom kojeg je šef Bijele kuće izrazio "stoodstotnu podršku pravno obavezujućem sporazumu Kosova i Srbije".

Uz poruke o razgovorima s Trampom i Merkelovom, Tači je objavio fotografiju na kojoj se rukuje s američkim predsjednikom u gotovo praznom restoranu, i sliku iz prostorije za sastanke, na kojoj on i njemačka kancelarka sjede sami za stolom.

I also had a brief talk with #German Chancellor Angela Merkel in #Paris. We discussed about the opportunity to achieve a comprehensive peaceful agreement btw #Kosovo & Serbia. We both agreed that #Germany’s support is crucial for this agreement & our membership in the EU. pic.twitter.com/6Niy5BtpWG