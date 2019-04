Tači: Sastanak bio izuzetno težak, bez konkretnog rezultata

BERLIN - Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je sinoć po završetku samita o Zapadnom Balkanu u Berlinu da je sastanak bio "izuzetno težak" i da je završen bez konkretnog rezultata.

On je novinarima u Berlinu rekao da je zajednički zaključak učesnika samita da zamrznuti konflikt između Beograda i Prištine treba da se prevaziđe.

"Jedina opcija je dijalog. Pozicija Kosova je jasna, neće biti uslovljavanja dijaloga", tvrdi Tači.

Tači je, kako prenosi Gazeta ekspres, razočaran po pitanju vizne liberalizacije:

"Mi smo primjenili neophodne standarde i kriterijume. Ako se to ne dogodi u bliskoj budućnosti, to će biti veliko razočaranje", rekao je on.

Tači je sinoć rekao u Berlinu da neće biti razmjene teritorija, ali da će da radi na pripajanju Preševske doline Kosovu, prenosi RSE.

"Podjela Kosova je mrtva ideja, kao što je mrtva ideja o zajednici sa izvršnim nadležnostima", rekao je Tači.