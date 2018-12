Tači: Ubica Olivera Ivanovića se nalazi u Beogradu

PRIŠTINA - Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je danas da se "ubice Olivera Ivanovića nalaze u Beogradu" i da "Beograd treba da doprinese njihovom privođenju pravdi".

Tači je to rekao na godišnjoj konferenciji za novinare, koju je najviše posvetio nastavku dijaloga sa Beogradom.

"Priština je spremna za nastavak dijaloga sa Beogradom", rekao je Tači koji se, kako kaže, nije odrekao ideje o pripajanju Kosovu tzv. Preševske doline, teritorije na jugu centralne Srbije, koju dijelom naseljavaju većinski Albanci.

Tači je rekao da sada više nego ikad vjeruje da će ta teritorija uskoro biti pridružena Kosovu.

"Potpuno podržavam prava Albanaca u Preševskoj dolini, Preševu. Medveđi i Bujanovcu, danas snažnije nego ranije, vjerujem da njihovo pravo biti formalizovano i da će se te opštine pridružiti Kosovu", reka je Tači odgovarajući na pitanje novinara da li se odrekao ideje o pridruživanju tzv. Preševske doline Kosovu.

Najavio je iznošenje argumenata koji će, kako tvrdi, osporiti percepcije da je Kosovo prepreka za nastavak dijaloga.

Podsjetio je da Piština sada ima i svoj tim za dijalog, koji će, kazao je, imati njegovu punu podršku.

Zalagaće se, istakao je, na postizanju "uravnoteženog sporazuma" sa Beogradom u "interesu mira i stabilnosti".

Podsjetio je da će sa timom za dijalog otputovti 8. januara u Brisel, gdje će sa evropskim zvaničnicima razgovarati o mogućnosti nastavka dijaloga, iako bi, kako je rekao, tada više volio da skija na Brezovici.

"Radićemo veoma ozbiljno za potrebe naše zemlje, građana, stanja dobrosusjedskih odnosa, kako bismo postigli sveobuhvatni sporazum u narednim mjesecima, a sve s ciljem da Srbija prizna Kosovo", kazao je Tači.

Rekao je i da će jedna od tema, čak, kako je kazao, među glavnim biti pitanje nestalih.

"Definitivno da. Pitanje nestalih osoba će biti prva tema o kojoj će se razgovarati i ona je već ozvaničena “, kazao je tači, prenio je "Telegrafi".

Govoreći o početku rada Specijalnog suda, Tači je rekao da svi koji su dobili pozive moraju da se odazovu, prenio je "Zeri onlajn".

Iako nije odgovorio na pitanje da li se osjeća ugroženim zbog početka rada ovog Suda, Tači je rekao da politika ne bi trebalo da utiče na pravosudni sistem.

"Što se tiče pravosudnog sistema, politika ne bi trebalo da se mesa u sudske postupke. Skupština je donijela odluku o formiranju ovog Sudu i ja to takođe podržavam. Kosovo nema šta da krije. Crni oblak koji se nadvio nad Kosovom mora biti uklonjen. Rat OVK je bio čist i pošten, ponosan sam što sam bio dio tog rata, kao i na sve moje borce", kazao je Tači.

Kada je riječ o odluci o transformaciji KBS u tzv. vojsku Kosova, Tači je rekao da je jedina greška to što je Priština na to čekala pet godina.

Ðurić: Neka Tači saopšti ime i prezime ubice i ne širi laži

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić pozvao je danas Hašima Tačija da domaćoj i međunarodnoj javnosti imenom i prezimenom kaže ko je ubica Olivera Ivanovića i za to ponudi čvrste dokaze, a ne lažne vijesti i provokacije, kao što je to danas učinio na novogodišnjoj konferenciji za medije.

"Podsećam da Priština skoro godinu dana odbija da sarađuje u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, i da je odbila da sa našim istražnim organima podeli informacije koje bi mogle da dovedu do rasvetljavanja tog zločina", naglasio je on u saopštenju.

Priština, kako ističe Ðurić, ubistvo Olivera Ivanovića na najsramotniji način mjesecima koristi u političko-propagandne svrhe u obračunu sa Srbima na Kosovu i Metohiji i Srbijom.

"Sve to govori o činjenici da Prištini i Hašimu Tačiju nije i nikada nije ni bilo iskreno stalo da nalogodavci i počinioci ubistva Ivanovića budu privedeni pravdi, a nečinjenjem i usmeravanjem istrage u pogrešnom smeru se zapravo potvrđuje da trag do krivaca vodi ka Prištini, a ne ka Beogradu", rekao je on.