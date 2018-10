Tači: Želimo Preševo, Medveđu i Bujanovac, nema pregovora o Gazivodama i Trepči

Predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio je da je on za korekciju granica sa Srbijom, i naglasio da kosovska strana želi da pripoji Preševo, Bujanovac i Medveđu, te da "nema pregovora o Kosovskoj Mitrovici, Gazivodama i Trepči".

Tači je u intervjuu za "Večernji list" govorio zašto je iznio ideju o razgraničenju sa Srbijom i o svom viđenju cijele nastale situacije. Takođe je govorio o svojoj posjeti Gazivodama koja je izazvala burne reakcije sa srpske strane.

"Danas Kosovo i Srbija blokiraju jedni druge umjesto da olakšamo jedni drugima put prema Evropi. A za mogućnost sporazuma između Kosova i Srbije zalažu se i SAD i EU. Moje angažovanje i zalaganje u ovom trenutku usmjereno je na to da završim mirovni sporazum koji podrazumijeva recipročno priznavanje, a to obuhvata i demarkaciju i korekciju oko 400 kilometara granice koju imamo sa Srbijom. Što se tiče korekcija granica, ja sam za to. To će biti istorijska korekcija granica kako bi se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripojili Kosovu, ali ni pod kojim uslovima i okolnostima ne možemo pregovarati o Mitrovici, Gazivodama i Trepči. Svakako, to će biti proces razumijevanja, mirovni proces te obostrani sporazum. Ako predsjednik Vučić i ja dogovorimo mirovni sporazum, niko ne može biti protiv toga", rekao je Tači.

Govoreći o spornoj posjeti Gazivodama, Tači je rekao da "po teritoriji Kosova može da se kreće kada želi".

"Ja sam predsjednik nezavisnog i suverenog Kosova i krećem se po cijeloj teritoriji svoje zemlje kada god ja to hoću i poželim. Gazivode su vrlo važna imovina Republike Kosovo u energetskom i agrokulturološkom smislu. Uvijek je to bila i ostaće imovina Kosova. Nema potrebe da dobijam ili tražim potvrdu i dozvolu od bilo koga da posjetim dijelove svoje zemlje. Stvar je zapravo obratna. Kada je Vučić htio da dođe i posjeti Gazivode i Mitrovicu, tražio je od mene dozvolu za posjetu i dobio je. Jer, bez moje dozvole, Vučić nikada ne bi mogao da uđe na teritoriju Republike Kosovo", rekao je Tači.

On je dodao da ga niko od predstavnika Međunarodne zajednice nije zvao i razgovrao s njim o posjeti Gazivodama.

"Niko ništa nije rekao. Pa svi znaju da niko meni ne može zabraniti da obilazim teritoriju svoje zemlje. To je moje ustavno i zakonsko pravo. Nemam potrebe da tražim dozvolu i odobrenje od bilo koga na ovom svijetu. A da me neko i nazvao od svjetskih lidera, ja ipak ne bih prekinuo svoju posjetu. Oni su imali posla samo s Vučićem, da zaustave njegove vojne prijetnje i zveckanje oružjem, a ne s mojom civilizovanom i kulturnom posjetom Gazivodama", kaže Tači.

Hašim Tači naglašava da su ga i Srbi na sjeveru Kosova dočekali "super" i da su ga počastili kafom.

"Razgovarali smo iskreno i otvoreno i nije se dogodio nikakav, ni najmanji incident. Nije bilo nikakvih provokacija. Sve je to bila samo paranoja srpskog predsjednika Vučića", kaže on.

Na pitanje "zašto je predsjednik Vučić tako reagovao", Tači odgovara:

"Vučić sebe oduvijek predstavlja kao žrtvu. Zato uvijek diže tenzije u takvim situacijama kao da se Srbi napadaju. Sve to što on radi isključivo je zbog interesa i koristi unutrašnje politike. On jako dobro zna da ne može napasti Kosovo. Ako bude vojno intervenirao u Kosovu, opet će morati voditi rat s NATO. A mislim da nije baš tolika budala".

(Vecernji list)