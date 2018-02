Tači najavio konkretne rezultate istrage ubistva Ivanovića

PRIŠTINA - Istražni organi uskoro će iznijeti konkretne rezultate istrage ubistva lidera SDP Olivera Ivanovića, najavio je danas na konferenciji za novinare kosovski predsjednik Hašim Tači.

Tači je rekao da prati rad organa na otkrivanju nalogodavaca i počinilaca ubistva Olivera Ivanovića, o čemu je, kaže, nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenosi RTK na srpskom jeziku.

"To je kriminalno mafijaški akt, bez tačnih podataka o političkom motivu. Isključuje se svaka mogućnost etničkog motiva. O tome sam razgovarao sa predsjednikom Vučićem i Srbija je izrazila spremnost da pomogne institucijama Kosova u razmeni informacija oko Ivanovićevog ubistva", rekao je Tači.

"Kako bi došle do relevantnih informacija, institucije Kosova koje vode istragu, blisko sarađuju i sa KFOR-om, koristimo sve mogućnosti da dođemo do dokaza koji vode ka izvršiocima tog krivičnog djela", dodao je on.

Tači, kako je naveo RTK na srpskom, insistira na nastavku dijaloga sa Beogradom i napominje da od početka razgovora u Briselu nije bilo etnički motivisanih incidenata.

"Srbi i Albanci na Kosovu žele mir, dijalog i napredak", naglasio je Tači.

"Srbi na Kosovu nikada nisu bili u boljoj poziciji. Oni su u Skupštini Kosova, u lokalnim institucijama, pomažu institucijama Kosova i mislim da će se to nastaviti i ubuduće", rekao je Tači.

Tači je uputio i poziv raseljenima da se vrate na Kosovo.

"Koristim priliku kao i uvijek da pozovem sve Srbe koji su otišli sa Kosova da se vrate na svoja imanja, a institucije Kosova će učiniti sve da se ti ljudi smeste i oni će biti rado prihvaćeni“, rekao je Tači na konferenciji za novinare.