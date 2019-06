Tači odlikovao Olbrajtovu Ordenom slobode

PRIŠTINA - Predsjednik Kosova Hašim Tači zahvalio je danas bivšoj američkoj državnoj sekretarki Medlin Olbrajt na "nesebičnom doprinosu" i odlikovao je Ordenom slobode.

"Ova godišnjica je nada i direktno je povezana s vašim ličnim doprinosom. Dali ste nam dostojanstvo i identitet da živimo u miru", rekao je Tači Olbrajtovoj koja je bila državna sekretarka SAD u vrijeme NATO bombardovanja SR Jugoslavije.

Kako prenosti RTK na srpskom jeziku, bivša američka sekretarka, koja je u utorak stigla na KiM kako bi prisustvovala proslavi koju vlasti u Prištini organizuju povodom ulaska NATO snaga u južnu srpsku pokrajinu, istakla je da joj je čast da primi orden.

Olbrajtova se danas sastala i s predsjednikom kosovske skupštine Kadrijem Veseljijem, koji joj je zahvalio na svemu što su, kako je rekao, "SAD učinile za izgradnju Kosova".

"Hvala vam puno na prijemu. Osjećam se kao u svojoj kući", rekla je Olbrajtova na sastanku sa Veselijem.

I awarded Madame Secretary @Madeline the Presidential Medal of Freedom because she represented the best about world’s diplomacy - but also humanity: helping people in need but also stopping criminals in their evil deeds. Kosovo will eternally be thankful to Madame Secretary. pic.twitter.com/S7LpqlLVIS