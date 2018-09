Tači odlikovao porodicu Buš, braću Bitići proglasio herojima

PRIŠTINA - Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači odlučio je da braću Bitići proglasi "nacionalnm herojima Kosova" i uruči odlikovanje porodici Buš, objavio je kosovski predsjednik.

Povodom odluke da braću Bitići proglasio "nacionalnim herojima", Tači je na Twitteru napisao da je za njihovu otmicu i srmt odgovoran Beograd, što, kako kaže, ne može da ostane bez odgovora na sudu.

Braća Bitići, američki državljani albanskog porekla, su kao tadašnji pripadnici tzv. OVK, uhapšeni 26. juna 1999. pri pokušaju krijumčarenja romskih porodica sa teritorije Kosmeta u centralnu Srbiju.

Oni su kasnije odvedeni u Petrovo selo, gde su i pogubljeni.

Kako je objavljeno na sajtu kosovskog predsjednika, Tači je odlikovanje porodici Buš uručio bivšem guverneru Floride Džebu Bušu, sinu Dordža Buša, mlađeg.

It was my honour to declare #BytyqiBrothers as National Heroes. They gave their lives for the liberty of Kosovo. May their brave souls rest in peace. Their despicable kidnaping and murder ordered by the Serbian government cannot remain unaccounted & unanswered in a court of law. https://t.co/WC2Oh97YIH