Tači prvi čestitao Đukanoviću izbornu pobjedu

Predsjednik Kosova Hašim Tači je putem svog Twitter naloga prvi čestitao pobjedu na predsjedničkim izborima svom "starom prijatelju" Mili Đukanoviću.

"Čestitam mom starom prijatelju Milu Đukanoviću na pobjedi u Crnoj Gori. Ovo je pobjeda za Crnu Goru, ali i za cijeli region koji teži NATO i EU integracijama. Radujem se godinama saradnje koja će osigurati budućnost dva naroda", napisao je Tači na Twitteru.

Congratulations to my old friend Milo Djukanovic on his victory in #Montenegro. This is a victory for the Montenegro but also for the entire region that aspires @NATO and EU integration. Looking fwd to years of cooperation in ensuring this future for our two peoples.