Tači sa Grenelom o dijalogu Beograda i Prištine

MINHEN - Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se danas u Minhenu sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom.

Tači je na Twitteru napisao da je sa Grenelom razgovarao o dijalogu Beograda i Prištine.

"Razgovarali smo o dijalogu Kosova i Srbije i sljedećim koracima u pravcu postizanja konačnog sporazuma o priznanju i članstvu u UN", napisao je Tači na Twiteru.

Tači je naveo i da je zahvalio Grenelu za to što je u taj proces "unio novu dinamiku" i za njegovu posvećenost miru i prosperitetu u regionu.

U Minhenu sutra počinje 56. Minhenska bezbjednosna konferencija.

