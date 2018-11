Tači tvitovao o "razgovoru s Putinom"

PARIZ - Kosovski predsjednik Hašim Tači objavio je danas na Twitteru da se u Parizu sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da je sa njim razgovarao o normalizaciji odnosa sa Beogradom.

Tačijev tvit prenjela je ruska agencija Tas s, uz napomenu da "Kremlj nije izdao nikakvo saopštenje o tom susretu".

Tači tvrdi da je sa Putinom razovarao o mogucnosti sklapanja "čvrstog i obavezujuceg dogovora između", kako navodi, "dve zemlje".

"Predsjednik Putin je bio jasan. Ako postignete mirovni sporazum, Rusija ce ga podržati", naveo je Tači na Twitteru.

Uz ovaj post, Tači je objavio i nekoliko fotografija, uključujući fotografiju rukovanja sa Putinom.

U Parizu je u nedjelju održana centralna svečanost povodom 100-godišnjice od kraja Prvog svjetskog rata.

In #Paris, I met President @PutinRF_Eng, focusing on dialogue for the normalization of relations btwn Kosovo & Serbia for comprehensive, binding agreement. On this topic, President Putin was clear: “If you (#Kosovo & #Serbia) achieve a peaceful agreement, Russia will support it”. pic.twitter.com/TAXILAXutD