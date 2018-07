Tadić: I od mene su tražili da prihvatim nezavisnost Kosova

BEOGRAD - Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazuje da su mu patološke laži i borba protiv političkih protivnika iznad interesa Srbije i dodao da Vučić iznosi laži kako bi opravdao svoju kosovsku politiku koja sve vrijeme direktno vodi ka predaji svih interesa na Kosovu.

"I od mene su lideri velikih sila koje su podržavale nezavisnost Kosova uvek tražili da tu nezavisnost prihvatim kao svršen čin i da optužim bivšu vlast za takav ishod. To nikada nisam uradio, ne samo zato što bi to bilo nečasno i nedržavničko ponašanje, već i jer mi je cilj bio da se borim za interese Srbije, a ne za međunarodni aplauz ili ostanak na vlasti po svaku cenu", rekao je Tadić.

Bivši predsjednik je dodao da je zato odbio i zahtjev nemačke kancelarke Angele Merkel za ukidanjem srpskih institucija na sjeveru Kosova, što je Vučić sve prihvatio i uz to se hvali kako ga njemačka kancelarka prima po nekoliko puta godišnje.

"Svakako ga ne prima zbog njegove genijalnosti, oštroumnosti ili mirotvorstva, jer ne poseduje nijednu od tih osobina, budući da je agresivni i patološki lažov. Prima ga jer pristaje na sve njene zahteve, a Vučić se još time i hvali, nazivajući svoju servilnost promenjenom slikom Srbije u svetu", naveo je Vučić.

Tadić je dodao da bi Vučić kada se već toliko hvali ocjenama na pravnom fakultetu, trebalo da zna kao i svaki student prava da savjetodavno neobavezujuće mišljenje Međunarodnog suda pravde ne može biti "vosak na koverti nezavisnosti", pogotovo što je Međunarodni sud pravde izbjegao da odgovori na postavljeno pitanje.

Tadić je naveo da zato pita Vučića ako već smatra da je to mišljenje "vosak na nezavisnosti" kako to da postoje zemlje koje i nakon tog mišljenja nisu priznale nezavisnost Kosova.

"To znači da za Rusiju to nije bilo 'zakucavanje nezavisnosti' a za predsednika Srbije jeste, što samo može da znači da danas više štite interese Srbije na Kosovu zemlje koje nisu priznale njegovu nezavisnost, nego Aleksandar Vučić kao njen predsednik", dodao je.

Bivši predsjednik Srbije je ocijenio da je Vučić umesto odgovora na pitanja koja mu je javno postavio nastavio da iznosi laži, sada se i otvoreno pridružujući Tačiju i Haradinaju u napadu na elementarne interese Srbije na Kosovu.

Tadić je dodao da ponovo pita Vučića, kako danas može da naziva kretenima i idiotima one koji su postavili pitanje Međunarodnom sudu pravde i da to označava kao ”zakucavanje kosovske nezavisnosti”, kada je i on to podržao kao tadašnja opozicija?