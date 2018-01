Tajani: Moguće da Srbija i Crna Gora uđu u EU prije 2025.

BEOGRAD - Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je danas da je moguće da Srbija i Crna Gora budu članovi EU prije 2025. godine.

On je dodao da je optimističan po pitanju otvaranja novih poglavlja i zatvaranju nekih koja su već otvorena.

Tajani je najavio da će Žan Klod Junker i Donald Tusk, predsednici Evropske komisije i Evropskog savjeta, posjetiti Srbiju i da će poručiti da je Srbija važna, kao što je važno da EU bude važna Srbiji, a takođe je izrazio zadovoljstvo što je više od polovine građana Srbije za članstvo u EU.

Srbija je vodeći kandidat za članstvo u EU zahvaljujući svojim postignućima, rekao je Tajani i zahavalio predsjedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije na angažovanju.

"Danas sam poslije sastanaka optimističniji nego juče zbog snažnog angažmana predsjednika i Vlade Srbije. To je poruka za investitore koja dolazi iz beograda u Evropu", rekao je Tajani.

Predsjednik Evropskog parlamenta kaže da se mora ojačati sektor malih i srednjih preduzeća i realna ekonomija kako bi se smanjila nezaposlenost i otvorila nova radna mesta.

On je više puta istakao da je Srbija dio Evrope i da su Srbi Evropljani, jer dijeli iste vrijednosti, istoriju i identitet.

"Ovde smo u Evropi, nismo izvan Evrope", napomenuo je Tajani, koji je objasnio da je u posjeti regionu kao predsjednik Evropskog parlamenta kako bi doprinio jačanju veza, te ponovio da je 2018. godina - godina šanse za region.

On je rekao da je važno da se radi na unapređenju ljudskih prava i demokratije, iako to nije lako, ni nekim drugim zemljama, ali to se, kaže, "mora uraditi".

"Nije lako biti clan EU, ali vi radite dobro i na tom ste putu. Korak po korak, postaćete članica EU. Vi ste na pocetku nove ere. Razgovarao sam sa predsjednikom (Vučićem). Nije lako promijeniti se iz komunističkog režima ka demokratiji, ali nama je važno da razumijemo koji su vaši problemi", rekao je Tajani.

Predsjednik Evropskog parlamenta rekao je da se pored smanjenja nezaposlenosti mladih mora raditi na suzbijanju ilegalnih migracija, kao i na povećanju bezbjednosti.

Srbija je, kaže, ključni igrač na Balkanu i važna je za izgradnju mira i stabilnosti.

"Nije lako vama da budete igrač, ali su nam potrebni vaši napori za mir", poručio je Tajani.