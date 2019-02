"Tajanijeva izjava probudila bratstvo i jedinstvo Hrvata i Slovenaca"

ZAGREB - Bura reagovanja na izjavu predsjednika Evropskog parlamenta, Antonija Tajanija, o "italijanskoj Istri i Dalmaciji" u Hrvatskoj se ne smiruje, a koliko je svojatanje tuđe teritorije bolno govori činjenica da je ta njegova izjava glavna bila tema današnjeg zasjedanja Sabora, odakle su poslate zanimljive poruke.

HDZ-ov Željko Rajner poručio je da je to bila neprimjerena, nedopuštena i iredentistička izjava predsjednika Evropskog parlamenta.

"Gorki ukus s naših usana zbog te izjave ne može ukloniti apsolutno bilo kakva njegova kasnija izjava da nije tako mislio. Bilo bi ipak potpuno pogrešno misliti da zbog njegovih riječi tako misle svi Italijani. Ali, kada govorimo o tome, sjetimo se ljudi koji su se borili za hrvatsku Istru - Juraj Dobrila, Matko Rašan koji je napisao istarsku himnu, a posebno mons. Božo Milanović koji je najzaslužniji, uz svoje saradnike, za to", rekao je Rajner.

SDP-ov poslanik Arsen Bauk se pak zapitao u čemu se Tajanijeva izjava razlikuje od brojnih izjava ili poteza koje možemo slušati od pojedinih hrvatskih političara.

"Dirljivo je gledati kako se cijela politička scena takmiči u odbrani tekovina NOB-a osuđujući revizionistički govor predsjednika Evropskog parlamenta. Može se reći da prema Tajaniju dižemo čelo, kročimo smjelo i čvrsto stišćemo pest. Probudilo se bratstvo i jedinstvo Hrvata i Slovenaca, zajedno kao nekad se suprotstavljamo teritorijalnim pretenzijama. Ponovno su nam puna usta patriotizma. Tajani nas je ponovno podsjetio ko su patrioti i domoljubi, a to su narodno oslobodilačka vojska, partizani, pod vodstvom maršala Tita. Više je Tajani napravio za edukaciju od svih kurikuluma i reformi obrazovanja", naveo je Bauk, prenijeli su hrvatski mediji.

Tajani bi se, dodaje, mogao braniti potezima hrvatske politike.

"A šta vi hoćete, što sam ja napravio, a da vi već niste? Jeste li promijenili imena ulica, srušili spomenike? Jeste. Zavapio bi Tajani. Treba osuditi Tajanije svih boja, ali treba počistiti ispod svojih vrata. Tajaniju treba jasno reći gracije i no pasaran", zaključio je Bauk.

Predsjednik opozicionog Mosta i poslanik, Božo Petrov, kaže da Tajanijeva izjava pokazuje na šta je srozan evropski ugled Hrvatske.

"Svaki evropski ćata može tako da govori, hoće li i dalje (premijer Andrej) Plenković sjediti s Tajanijem i govoriti da je sve u redu? Sramota!", kazao je Petrov.

Osudama se pridružio i poslanik manje članice vladajuće koalicije u Hrvatskoj, Milorad Batinić iz HNS.

"Bilježimo niz događanja koji nisu dobra, ovo u Splitu, žigosanje u školi sa simbolom koji svakako osuđujemo.... svakako me žalosti i neprihvatljiva mi je reakcija samog direktora škole, ako se neće adekvatno sankcionisati, možemo li to očekivati po drugim školama, na ulici", naveo je i podsjetio na nasilništvo u "slučaju Daruvarac".

Batinić kaže da je krajnje vrijeme da se Hrvati zapitaju o zakonima koje donosi Sabor o ujednačenoj praksi na sudovima.

"Što se Tajanija tiče, smatramo da su izjave koje su dali vlada i predsjednica ipak trebalo da bude malo čvršće i oštrije. Što bi bilo da je Orban rekao mađarsko Međimurje, ili Vučić srpska Slavnija, ili Ðukanović kaže crnogorska Prevlaka ili Dubrovnik, kako bi tada reagirali", kazao je Batinić.

Najlakše se posvaditi, ali opet treba razgovarati, kazao je i dodao da nacionalni interesi moraju biti iznad stranačkih.

GLAS-ova Anka Mrak-Taritaš Tajanijevu izjavu nazvala je skandaloznom, nedopustivom i sramotnom.

"Hrvatska treba da traži da se Tajani makne s mjesta šefa Parlamenta", poručila je.

Nezavisni poslanik Bojan Glavašević upozorio je da je iz školske lektire izbačena knjiga Dnevnik Ane Frank, što je, smatra, ilustrativan primjer odnosa vlade prema holokaustu.

"To pokazuje duboko nerazumijevanje činjenice da je odbijanje suočavanja s prošlošću direktan put u ponavljanje svih najgorih grešaka. To nije bilo kakva knjiga i ovo je jedan u nizu znakova procesa koji je namjeran, a mogu ga opisati kao kolektivno programiranje zaborava. Generacije mladih Evropljana, njihovih očeva majki i djedova prošle makar na brzinu kroz to djelo. To je neka vrsta intelektualnog i emocionalnog cjepiva i da nije bilo nje današnji bi svijet bio neporedivo gori nego što jeste", rekao je Glavašević.

Slovenačke Socijaldemokrate u u Evropskom parlamentu otišle su korak dalje i ranje danas pokrenule peticiju za smjenu Tajanja zbog njegove nedavne izjave o "italijanskoj Istri i itaijanskoj Dalmaciji".

Kako prenosi hrvatski portal Dnevnik, za samo nekoliko sati peticija je podržana sa više od 2.000 potpisa, a među prvima su se upisali nekadašnja premijerka i šefica HDZ, Jadanka Kosor i nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.

Kako je najavljeno, Tajani bi tokom popodneva trebalo da se sastanke sa hrvatskim i slovenačkim predstavnicima, koji su od njega zatražili povlačenje sporne izjave i jasno izvinjenje.

Peticiju su, osim Kosorove i Mesića, potpisali i hrvatski evroparlamentarci Biljana Borzan, Tonino Picula, Davor Škrlec...