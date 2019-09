Tedeski: Kad čujemo da neko govori srpski bacimo ga u more

ZAGREB - Predsjednik uprave Atlantik Grupe, Emil Tedeski, kritički je danas govorio o zbivanjima u hrvatskom društvu, poručivši Hrvatska ima problem prije svega sa samom sobom.

Govoreći kao gost na konferenciji "Poduzetnički mindset", Tedeski je poručio da je Hrvatska "duboko zatvorena zemlja", te istakao da povezivanje sa svijetom ni najmanje nema veze sa odbacivanjem tradicije.

Ukazujući da Hrvatska ima dva resursa - ljude i prirodu, Tedeski je primijetio da ljudi odlaze.

"To je sjajno, samo kada bismo imali ideju da se imaju gdje i vratiti. Do ulaska u EU mobilnost ljudi u Hrvatskoj je bila mizerna. Blagoslov je da mladi ljudi danas mogu studirati u Hajdelbergu, Amsterdamu... Pa to je genijalno. Isto tako da Evropljani dođu kod nas. No mi kad vidimo crnca, mi želimo da ga linčujemo u Splitu. Kad čujemo da neko govori srpski, mi ga bacimo u more. Kad vidimo azijata pred Markovom crkvom, mi se još uvijek smijemo i pokazujemo prstom. Nama je to čudno", naveo je Tedeski, jedan od najbogatijih hrvatskih privrednika.

I vrijeme je, istakao je, da se u Hrvatskoj napokon dogovorimo šta je bilo 1941. i 1945., jednom zauvijek, da bi to prestalo da bude "pokrivač" svih naših modela, jer je to besmisleno.

"Svet se odredio, samo se mi nismo odredili jer su nečiji djedovi, očevi, stričevi.. so what. Bili su i njemački, pa su Nijemci danas najnaprednija nacija u svakom pogledu, prije svega u otvorenosti, inkluzivnosti, prihvatanju drugačijeg, sarađuju sa svima i nemaju problema, ali mi imamo problema sami sa sobom", rekao je Tedeski, prenio je portal Index.

Za hrvatski aerodrom je rekao da je smiješan, a govorio je i o Agrokoru, rekavši da su svi znali šta se tamo događa, ali su ćutali jer su od toga imali koristi.

A prijedlog da gradonačelniku Milanu Bandiću bude uručen počasni doktorat Zagrebačkog univerziteta nazvao je "katastrofom".