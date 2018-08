Telegraf: Džonson stiže u Srbiju, priprema posjetu Trampa

BEOGRAD - Američki senator Ron Džonson stiže uskoro u Beograd sa porukom da će predsjednik SAD Donald Tramp u bliskoj budućnosti doći u Srbiju da podrži i finalizira dogovor o razgraničenju Srba i Albanaca, piše danasnji "Srpski telegraf".

Džonson, jedan od ključnih Trampovih ljudi i čovjek zadužen za specijalne misije, doći će 10. septembra u dvodnevnu posjetu, navodi list, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore.

Za tu posjetu Džonsona trenutno zna mali broj ljudi u Beogradu i Vašingtonu, a njegov zadatak, između ostalog, podrazumijeva i pripremu terena za dolazak američkog predsjednika koji će označiti konačno rješenje kosovskog problema, piše "Srpski telegraf".

"On slovi za Trampovog čovjeka do srži, kako se to kaže. Američki predsjednik nema mnogo ljudi u koje ima potpuno povjerenje, a Džonson je jedan od njih", kaže sagovornik "Srpskog telegrafa".

Isti izvor dodaje da je Džonsonov dobar prijatelj glavni američki čovjek za Evropu Ves Mičel pa je jasno da ova posjeta ima veliki značaj i nikako ne spada u redovne diplomatske aktivnosti, navodi list.

Izvor "Srpskog telegrafa" podsjeća da je klupko počelo maksimalno ubrzano da se odmotava nakon nekoliko važnih sastanaka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Ivice Dacića koji je u SAD razgovarao sa Trampovim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Džonom Boltonom, sa Vesom Mičelom, kao i Trampovim zetom i savjetnikom Džaredom Kušnerom.

"Ron Džonson je i u simboličnom smislu veoma bitan za Srbiju jer ima pozitivan stav o nama i zalaže se za istorijsko približavanje i partnerstvo SAD sa Beogradom. On smatra da Amerika ne smije da propusti istorijsku šansu da riješi problem Kosova jer bi u suprotnom rizikovala da dođe do dugoročne nestabilnosti i da Rusija preuzme primat", kaže sagovornik lista.

Džonson je predsjedavajući Potkomiteta za Evropu pri odboru za spoljne poslove u američkom Senatu. U Beograd je dolazio u februaru kada se sreo sa Vučićem, a krajem jula sa njim je u Vašingtonu razgovarala i premijerka Ana Brnabić.