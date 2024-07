Temperatura mora raste, da li se treba kupati danju ili noću?

Temperature mora posljednjih dana obaraju rekorde zbog toplinskog vala koji ne jenjava. Sve je teže pronaći osvježenje na plaži pa je sve više onih koji preferiraju noćno kupanje. Kad je po vama najbolje vrijeme za plažu?

Toplinski val ne jenjava, a zbog toga je vruće i more. Ruše se temperaturni rekordi na obali, tako je temperatura mora proteklih dana u Dubrovniku iznosila gotovo 30 stepeni, a ništa bolje nije bilo ni na ostatku obale.

Na Krku je more jutros u 8 sati 29 Celzijusa, u Puli 28,8, na Rabu 27, a jutros nigdje nije ispod 25.

U brojnim mjestima u 8 sati je već i temperatura preko 30, a najtoplije je na Mljetu 32,2 Celzijusa, a 32 je i u Splitu i Komiži. U Hvaru je 30, kao i u Puli, Rijeci i Silbi.

Teško je stoga pronaći osvježenje od nesnosnih vrućina koje ne popuštaju ni noću pa se sve više i domaćih i turista odlučuje za noćno kupanje kako bi se makar malo probali osvježiti.

"Ma, prije 18 sati uopće nema smisla ići na more jer ove vrućine su stvarno nemoguće. Hvala Bogu na klima uređaju, spasi nas tijekom dana, a kad malo padne sunce volimo otići do Bačvica i baciti se dva puta u more da se osvježimo, barem malo koliko je moguće", kazale su tri gospođe za Slobodnu Dalmaciju koje su se odlučile za večernje kupanje, prenosi 24sata.hr.

