Teodosićev brat prijavljen za pokušaj silovanja

VALJEVO - Zbog sumnje da je izvršio pokušaj krivičnog djela silovanje, danas je Višem javnom tužilaštvu u Valjevu podnesena krivična prijava protiv direktora hotela "Crni vrh" Jovana Teodosića (36), inače rođenog brata poznatog košarkaša Miloša Teodosića, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.

Krivičnu prijavu protiv njega podnijela je bivša radnica tog hotela I.R. (43), koja tvrdi da ju je Jovan Teodosić napastvovao 4. decembra 2019. godine u njenoj spavaćoj sobi, tokom probnog rada, pred otvaranje hotela.

U tužilaštvu za Tanjug kažu da će oštećenoj biti dodjeljen status posebno osjetljvog svjedoka, kao i da će tužilaštvo naložiti sve radnje predviđene zakonom, radi prikupljanja informacija i obaviještenja radi utvrđivanja ima li elemenata krivičnog djela.

Oštećena I.R. danas je krivičnu prijavu podnijela u prisustvu svojih punomoćnika, advokata Dragoslava Ljubičanovića i Jovane Turković.

U krivičnoj prijavi, pored ostalog se navodi da je Jovan Teodosić oko 2 sata poslije ponoći 4. decembra 2019. godine u hotelu "Crni vrh" na Divčibarima u sobi u kojoj je oštećena u to vrijeme, tokom probnog rada hotela živjela, pokušao da je obljubi upotebom sile i prijetnje da će ugroziti njen tjelesni integritet. Nakon toga pokušaja, on je oštećenoj rekao da će to činiti svake noći, a ona je, usljed preživljenog događaja pretrpila psihičku i fizičku traumu.

Zbog toga, kako se navodi u prijavi nije smjela odmah da istupi i podnese krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, koji se prema njoj i prema drugim zaposlenima ponaša kao "siledžija".

Jovan Teodosić je vlasnik i direktor privrednog društva Sport Agent DOO Beograd, u sklopu kojeg posluje hotel "Crni vrh" na Divčibarama, a u kom je I.R. radila kao zaposlena u računovodstvu.

Hotel je otvoren 22. decembra 2019. godine, a u periodu pred otvaranje, zaposleni su imali radnu obavezu da borave i žive u hotelu.

Inače status posebno osjetljivog svjedoka dodjeljuje se sjvedocima ili žrtvama krivičnih djela za koje postoji potreba zbog posebnih okolnosti koje u svakom konktretnom slučaju cijeni nagležni organ, u zavisnosti od faze postupka, tužilaštvo ili sud.

U ovim slučajevima žrtve mogu da dobiju punomoćnika o trošku države, mogu iskaz da ne daju pred okrivljenim i njegovim braniocem, već iz svoje kuće, ili u posebnim prostorijama tužilaštva ili suda, ili putem video-linka.

Mogu da budu ispitani i uz podršku stručnjaka poput psihologa, socijalnih radnika...