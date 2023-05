Teška porodična istorija pjevača Leta 3: Oca mu spasili iz ustaškog logora

Prenosimo tekst novinara Borisa Rašete sa zagrebačkog portala "24 sata", u kojem piše o dva brata od strica, čuvenom advokatu Čedi Prodanoviću, Srbinu iz Zagreba, i Zoranu Prodanoviću Prlji, pjevaču sada slavne riječke grupe Let 3, koja je sa pesmom "Mama ŠČI!" ušla u finale Evrovizije.

Zoran Prodanović Prlja i Čedo Prodanović su rođaci, i to bliski. Sinovi su dvojice braće između kojih, doduše, postoji generacijska razlika.

"Prlja je mlađi od mene, ali je katkad došao prespavati kod moje majke kad bi došao u Zagreb. Mi smo sinovi dvojice braće. Nismo odrastali zajedno ali smo zajedno proveli dosta vremena", kaže Čedo Prodanović.

Porodična priča njihovih očeva je u punom smislu riječi filmska. Prodanovići potiču iz Šeovice, sela naseljena Srbima, pored Pakraca.

Početkom Drugog svjetskog rata taj je kraj bio izložen ustaškom teroru, pa je tamo formiran i prvi partizanski odred u Slavoniji.

"Moj tata je otišao u partizane sa starijim bratom, a ustaše su pokupile majku, ubili mog djed i brata. Prljinog oca koji je tada imao šest godina odveli su u logor sa sestrom koja je bila nešto starija. Ne mogu se sad sjetiti je li to bio Jasenovac ili neki drugi logor u blizini. Djecu je iz logora izvukao neki dobar čovjek iz Crvenog krsta. On je izvlačio tu djecu i smještao ih kod porodica koje su ih htjele primiti. Mještani su ih potom slali od kuće do kuće. Majka je poslana u Njemačku, na rad, ali je otuda, kao nepismena žena - dobivši odmor - dopješačila u Hrvatsku i pokupila to dvoje djece. A čovjeka koji je spašavao djecu ustaše su uhvatili u laži, pa su ga ubili", priča poznati advokat.

Prljin je otac tako preživio rat, nakon čega je otišao u Rijeku. Upisao je srednju pomorsku školu, bio neko vrijeme na torpednom čamcu, a kasnije završio i neki drugi faks pa je postao direktor jedne kompanije. Prljina majka je porijeklom s Korčule.

"Prlja je jako talentovan i vrlo svestran čovjek. U Fedri je, svojevremeno, igrao jednu od glavnih uloga. Radio ju je Ivica Buljan, obišli su s tom Fedrom pola svijeta. Paolo Mageli je kazao kako je Prlja bolji od 90 odsto profesionalnih glumaca. S tim su komadom pobjeđivali na festivalima u Španiji, u Karakasu, na mnogo mjesta. Muziku, koja se svira na partvišu, napisao je Mrle. Prlja se nije u životu ubijao od škole, ali je izrazito nadaren čovjek. Dok sam imao džez emisiju na Yammatu, jednom sam ih pustio uz napomenu kako je to mala privatizacija i sukob interesa. Prije par godina sam ih gledao u Laubi, bio je to sjajan performans, apsolutno na vrhunskom svjetskom nivou. Lauba je bila puna, oni imaju svoju publiku koja tačno zna što želi" rekao je Prodanović.

"Prlja je kuler", kaže Ćedo Prodanović, opisujući rođaka koji će uskoro na Evroviziji doživjeti vjerovatno najveći trenutak karijere, a ako kojim slučajem pobijede - kladionice zasad ne predviđaju takav ishod - i najveći, prenosi "SerbianTimes".