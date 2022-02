Teške riječi i uvrede kratko prekinule sjednicu Skupštine Crne Gore

PODGORICA - Skupština Crne Gore raspravlja o izglasavanju nepovjerenja Vladi Zdravka Krivokapića, a pale su i uvrede i teške riječi zbog čga je sjednica kratko bila prekinuta.

Kako prenosi B92 došlo je do sukoba poslanika Demokrata i SNP-a.

Nakon optužbi, pale su i uvrede i teške riječi zbog toga je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić odredio kratku pauzu da se strasti smire. Poslije 10 minuta pauze, nastavljena je sjednica Skupštine Crne Gore. I dalje je u toku rasprava o izglasavanju nepoverenja Vladi. U sali nisu prisutni ni Abazović ni Krivokapić.

Do sada su se oglasli predstavnici predlagača, vladajuće većine i opozicije. Već sada je jasno da će izlasavanje nepovjerenja vladi biti jedini mogući ishod. Ne zna se do kada će trajati sjednica, jer već ima previše prijavljenih govornika.

Milačić jedini brani Krivokapića

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić rekao je da je Krivokapić poslao najbolju moguću poruku, a to je - tišina, nedolazak kao najbolja moguća poruka.

"Nema ko danas nije optuživao Krivokapića, ako je on kriv za sve ono, ona smo svi mi sveci. Prije će biti da je on najmanje kriv, zato ga svi ovde napadaju. Krivokapić je alibi za naše neznanje, nesnalaženje", rekao je on.

Milačić je kazao da je Krivokapić bi izbor mitropolita Amfilohija, te da nije bio pogrešan, već pravi čovjek i zato toliko smeta.

Konatar: Vladu podržava 11 ili 12 poslanika

Prijedlog za glasanje o nepovjerenju obrazložio je poslanik GP URA Miloš Konatar, koji je kazao da nije vjerovao da ni premijer niti ministri, osim ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića, neće biti u sali kad se bude raspravljalo o nepovjerenju Vladi.

"Njihov odnos je jedan od razloga što o ovome razgovaramo. Razgovaramo o odluci koja je teška. Teška vremena i politička kriza zahtijevala je od nas teške odluke. Mi smo spremni da za ovu odluku I da preuzmemo odgovornost", kazao je Konatar.

Dodao je da nema odluke koja je dovoljno teška kada je u pitanju interes građana Crne Gore.

"Od početka ova vlada funkcioniše kao manjinska. Često se dešavalo da nijesmo mogli da dođemo ni do 41 glasa podrške, a ne 49 za važne odluke i izbor ključnih ljudi u pravosuđu", kazao je Konatar.

Kaže i da će danas Vlada pasti.

"Danas je jasno da 42. Vlada nema povjerenje parlamenta i njoj će danas biti izglasano nepovjerenje. Obratite pažnju koliko će poslanika danas glasati i biti protiv ovog predloga, ja procjenjujem da će to biti 11 ili 12 poslanika. To pokazuje koliku podršku ima ova Vlada", poručio je Konatar.

Pitao je "ima li većeg cilja nego da se Crna Gora pomiri", a kako kaže "danas smo manje pomireni nego prije izbora od 30. avgusta".

"Ja neću ovu fotelju ako ne mogu ništa da promijenim", naveo je poslanik GP URA.

Živković: Politička kriza nastala odmah nakon izbora

Šef poslaničkog kluba DPS-a Danijel Živković kazao je da je politička kriza nastala odmah nakon izbora.

"Nakon toga, sjetićete se kako se ponašala tadašnja vlast. Narod dobro kaže dajte čovjeku vlast da vidite kako će se ponašati, a ja kažem oduzmite mu vlast da vidite kako će se ponašati", naveo je Živković.

Saopštio je i da je aktuelna vlast konstituisana smo zbog iz mržnje prema DPS-u.

Kazao je da Vlada imala i katastrofalne rezultate u borbi protiv korona virusa.

Saopštio je da su predstavnici vlasti znali o kakvom se čovjeku radi kada su birali Krivokapića za premijera. “E zato smo danas u ovakvoj krizi”, naveo je Živković.

Živković je poruči da je Crnoj Gori potrebno podizanje ekonomije, a to je nemoguće bez političke stabilosti.

Poslanik SD-a Ivan Brajović kazao je da je Krivokapić nestao ili pobjegao iz parlamenta, izbjegavajući susret sa poslanicima. On je rekao da je jasno kako je Krivokapić radio kada se vidi koliko je poslanika u parlamentu spremno da je podrži.