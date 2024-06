Teško povrijeđena predsjednica suda

BEOGRAD - Svaki zadatak kada je potrebno transportovati pacijenta je zahtjevan. Tada je hitnost prioritet, ovim riječima priča Jovica Mihailović iz Helikopterske jedinice koji je sinoć upravljao helikopterom iz užičkog naselja Krčagovo transportovao za Beograd teško povrijeđenu predsjednicu Privrednog apelacionog suda, Jasminku Obućinu.

Obućina je povrijeđena na parkingu benzinske stanice u centru Užica kada je nju, dok se isparkiravao sa parking mjesta, oborio automobil kojim je upravljao M. R. (29). Usljed pada, Obućina je zadobila teške povrede glave zbog čega je morala hitno da se helikopterom transportuje za Beograd.

Helikopterska jedinica je sinoć oko 21.00 čas dobila poziv da se dogodila nezgoda i da će biti potreban transport pacijentkinje za Beograd. Kako je naveo, zahtjev za prevoz pacijenta upućen iz kabineta ministra ka direkciji policije koji su ga proslijedili ka nama.

"Rekli su nam da sačekamo potvrdu od anesteziologa da pacijent može da izdrži transport, jer postoje posebni uslovi kada je riječ o transportu pacijenta" govori Mihailović za "Blic".

Prema njegovim riječima, u jednom trenutku je dogovor ipak pao da se Obućina transportuje za Beograd kopnenim putem, a onda, oko 22.00 časa usljed hitnosti transporta, Mihailoviću je rečeno da se pripremi za poletanje.

"Jako brzo smo sve spremili za poletanje. Oko petnaestak minuta nam je bilo potrebno da natočimo gorivo i da pripremimo sve što je potrebno medicinskim radnicima od opreme. Sa mnom je bio mehaničar Igor Janačković i na mjestu kopilota je bio zamjenik komandanata Dalibor Marković" kaže Mihailović.

Kako govori, dogovorili su se da poletanje bude sa stadiona u Krčagovu uprkos tome što je teren jako zahtjevan.

"Taj stadion se nalazi između brda na kojima su dalekovodi. Letjeli smo preko dana pa smo poznavali taj teren. Poneli smo naočare za noćno letenje i krenuli smo ka lokaciji. Trebalo nam je oko 30 minuta da stignemo do tamo" objašnjava on.

Sagovornik navodi i da im je, usljed zahtjevnog terena, u pomoć priskočila i lokalna policija.

"Oni su upalili rotacije i osvetlili nam lokaciju na koju da sletimo. Kada smo sletjeli, pacijent ubačen u helikopter i sa dva člana medicinskog tima krenuli smo za Beograd" kaže Mihailović.

U Beogradu su, prema njegovim riječima, bili za oko 30 minuta i sletjeli u njihovu bazu.

"Dogovorili smo se da sletimo na toj lokaciji jer je to bila mjesto sa kojeg bi pacijent mogao da bude transportovan do Kliničkog centra" kaže on.

Kako kaže, sa njim je krenuo dobar tim, Janačković i Marković koji su sposobni i obučeni da reaguju u tim situacijama i pruže pomoć koja bi mogla da zatreba.

"Uvek je lijepo kada uradite neko dobro djelo. Osjećate se humano" zaključuje Mihailović.

