Tinejdžer upucan tokom noći u Obrenovcu

​OBRENOVAC - Tinejdžer inicijala L. Ć. (19) ranjen je tokom noći iz vatrenog oružja u Obrenovcu.

Kako mediji saznaju, on je oko 02.00 sata iza ponoći u pratnji druga došao u Urgentni centar sa prostrijelnom ranom noge.

Prema nezvaničnim saznanjima, on je ljekarima rekao da su on i drug čistili pištolj, a da je do ranjavanja došlo kada je oružje slučajno opalilo.

O svemu je obaviještena policija i istraga je u toku, prenosi "Telegraf".

