Tiodorović: Ako se žurke nastave imaćemo novi, žestok talas

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije Branislav Tiodorović izjavio da dileme nema - opasnost od virusa korona nije prošla.

"Imamo ozbiljnu i tešku situaciju, iako izgleda da nam opadaju brojevi. Visoka je cifra preminulih", rekao je Tidorović za Jutarnji program TV Prve.

On je dodao da su mjere koje je Krizni štab donio donijete kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

"Dakle, moramo na drugačiji način dočekati Novu godinu", rekao je Tiodorović i ponovio da su zabranjene organizovane proslave Nove godine, ali i reprize kako bi se postiglo da se ima što manje kontakata.

"Dogovorili smo se složno - nema proslave. Ugostitelji rade do 18 časova 31.12 i 1.1, a da se posle toga nastavi rad do 20 časova. Sve to važi do 11.1 kada se ponovo procenjuje situacija, pa ćemo videti hoće li se mere popuštati ili pooštravati", rekao je on.

Upitan da prokomentariše pisanje medija i prognoze da će u gradovima po Srbiji biti organizovano 500 ilegalnih žurki, dr Tiodorović kaže da to može biti veliki rizik u narednom periodu.

"Ali ja moram da kažem i da oni koji to organizuju treba da razmisle da su i oni na redu, a pitanje je hoće li za njih biti mesta u bolnicama", rekao je član Kriznog štaba i iznio podatak koji je njega šokirao.

"Pre neki dan umrla nam je devojka '93 godište. Zar to nije strašno? Jeste da u bolnicama dominiraju stariji, ali je preko 60 odsto među zaraženima radno sposobnih. Da li mladi misle da su sigurni - nisu", istakao je on.

Ako se ilegalne žurke nastave, poslije 20. januara imaćemo novi talas korone koji će biti isto tako žestok kao ovaj, smatra dr Tiodorović.

Na pitanje kada će se naši životi vratiti u normalu, on kaže da smatra da je u Srbiji već oko 30 stanovnika steklo imunitet na kovid-19, i da će uz vakcinaciju u januaru i februaru taj broj dodatno porasti.

Do kraja proljeća imunitet bi trebalo da ima i oko 60 odsto stanovništva, a tada tek možemo razgovarati o vraćanju naših života u normalu, zaključio je on.

