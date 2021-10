Tiodorović: Ako vakcinišemo 80 odsto skidamo maske

BEOGRAD - Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović ocijenio je danas da ukoliko vakcinišemo 80 odsto ljudi, da će maske skinuti na proljeće.

Član Kriznog štaba Tiodorović poručuje u intervjuu za današnji "Blic" da je u epidemiji jedino rješenje vakcina, te da ukoliko želimo da povratimo svoj život, moramo da budemo odgovorni i da kažemo "ne" antivakserima, ali i politikantstvu koje je uzelo maha.

On podsjeća da u ovom trenutku imamo 54 odsto vakcinisanih osoba, a da bismo u narednu godinu ušli mirnije, potrebno nam je, kako ističe, 80 odsto obuhvata imunizacijom.

Naglašava da će maske moći da se skinu na proljeće, ali samo pod pomenutim okolnostima, te da će nas u suprotnom čekati prirodni proces, koji je surov i sa sobom može ostaviti fatalne posljedice.

Trenutnu epidemiološku situaciju Tiodorović ocjenjuje vanrednom, s obzirom na broj pozitivnih, hospitalizovanihm ali i umrlih koji se još ne smanjuje.

"Dalja procena bi mogla da ide u dva pravca. Da do kraja godine vakcinišemo što veći broj ljudi i da oštro kažnjavamo za nepoštovanje mera. A drugi scenario bi bio produženi prirodni proces, kada se svi zaražavaju, obolevaju i to nije nimalo dobro", kaže Tiodorović.

U odgovoru na pitanje šta se tačno desilo, pošto je rezultat bio odličan na početku imunizacije, Tiodorović naglašava da je država učinila mnogo, da je nabavila opremu, izgradila tri kovid bolnice, ali da sa druge strane, postoji problem sa nepoštovanjem mjera, kontrolom, te da su mnogi zaboravili koje su sve to mjere na snazi.

Takođe se, kako je kazao, desila "strahovita politizacija" pandemije koja se koristi za političke obračune, te da nema nacionalnog konsenzusa, niti odgovornosti građana.

"Antivakserima je dat veliki prostor, neki mediji su im dopustili da iznose svoje stavove bez ikakve naučne osnove," ocijenio je Tiodorović.

Upitan šta podrazumijeva pod politizacijom pandemije, on kaže da se to odnosi na one ljude koji koriste epidemiju da bi zaradili političke poene tako što kritikuju sve njih.

"Prvo, postoje ljudi koji kritikuju Krizni štab koji je savetodavni organ, dakle mi predlažemo mere, a ne donosimo odluke," rekao je on.

On navodi da takođe nije primijetio da ti ljudi koji kritikuju, su isti oni koji nisu iznijeli niti jedan konkretan prijedlog.

"I sada, mi imamo kritičare koji stoje sa strane. Pa dobro, šta ste to vi predložili bolje? I zar je, ljudi, vreme za politikantstvo sada kada se borimo da sačuvamo ljudske živote," upitao je epidemiolog.

Tiodorović je takođe podsjetio da su oni kao Križni štab imali podršku svih tih ljudi, sve do izbornih rezultata 2020. godine, te da su oni koji su ih podržavali preko noći promijenili odnos prema njima i da je taj odnos dobio politikanske prizvuke.

"Uvek sam javno kritikovao svako okupljanje i proslave, demonstracije, utakmice, putovanja, zimovanja, splavove, žurke...," istakao je epidemilog i dodao da su neki ljudi to zaboravili.

Član Kriznog štaba je još jednom iskoristio priliku da apeluje na ljude i da im poruči da je jedini izlaz iz ove situacije vakcinacija.

Još jednom je naveo da nije u redu da se propagira neistina i da se govori kako su vakcine štetne, tako da se na taj način kolebaju oni koji nemaju medicinsko znanje.

Govoreći o tome šta će se desiti ako ne odmaknemo dalje od 60 odsto vakcinisanih, Tiodorović poručuje da ćemo i sljedećeg proljeća nositi maske i upozorava da se ne zavaravamo da će virus nestati tek tako ili da ćemo steći kolektivni imunitet tako što ćemo se svi zaraziti.

Jedino rješenje je, vakcinacija, kaže Tiodorović i ističe da ovo "ne predstavlja nikakav pritisak, kako neki tumače, to je racionalno rešenje."

"Ljudi su se uplašili, neki razmišljaju još uvek, ali ne verujem da to možemo da uradimo u narednih mesec dana. Do kraja godine bi već bilo izvodljivo. Ako to ne uradimo i ako ne budemo dosledni oko poštovanja mera, onda ćemo biti u problemu," upozorio je Tiodorović.