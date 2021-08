Tiodorović: Broj hospitalizovanih ukazuje da delta soj potiskuje britanski

Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije Branislav Tiodorović izjavio je danas da sve ukazuje na to da je u Srbiji dominantan delta soj virusa korona i da će on jačati, a to pokazuje manji priliv pacijenata u bolnicama.

Tiodorović je za RTS rekao da se očekivalo da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na virus korona.

Prema njegovim riječima, neophodna je ozbiljnost, ali je situacija ipak pod kontrolom.

“U cijeloj zemlji imamo manji broj hospitalizovanih. Mislim da treba da budemo oprezni, ali nema mjesta panici. Ljudi koji se vraćaju sa ljetovanja moraju da se posvete sebi i da se kontrolišu”, naglasio je Tiodorović.

Rekao je da ne vjeruje da će se uvoditi kontrolni PCR kod građana koji se vraćaju sa odmora u zemlju.

Tiodorović je dodao da građani mogu da uđu u zemlju i ako su pozitivni na virus korona.

On je naveo da je Srbija blizu odluke o obavaznoj vakcinaciji za zdravstvene radnike.

“Preporuka vakcinacije je u najboljoj namjeri za zdravstvene radnike, prosvjetne radnike i vaspitače u vrtićima kako bi zaštitili i njihovo zdravlje, ali i zdravlje njihovih učenika i pacijenata”, istakao je Tiodorović.

Očekuje da će broj vakcinisanih početi da raste kada ljudi vide da se broj oboljelih ponovo povećava.

Ukazao je da je cilj da se uz puno napora pokuša da školska godina teče regularno, a da se onlajn nastava primjenjuje samo lokalno.

“Imamo dogovor do sada, da ako pređemo 500 novooboljelih na dnevnom nivou da treba razmišljati o novim mjerama, a iznad 1.000 će se ograničavati okupljanja”, istakao je Tiodorović.