Tiodorović: Drugi talas krajem godine, Srbija spremna

BEOGRAD - Srbija spremno dočekuje drugi talas epidemije virusa korona, koji se očekuje krajem novembra ili početkom decembra, ocijenio je epidemiolog Branislav Tiodorović uz napomenu da prvi talas još traje jer je virus i dalje prisutan.

Tiodorović je u intervjuu za Blic kazao da je Srbija spremna za drugi talas jer ima i iskustvo koje je stekla u prethodnih šest mjeseci, i to ne samo zdravstveni radnici i zdravstveni sektor, već i samo stanovništvo.

"Delovaćemo definitivno iskusnije i spremnije i kao zdravstveni sistem i kao društvo. Mnogo je lakše kada znate kako se nešto odvija, od čega zavisi, šta možete da očekujete, a mi već imamo iskustvo", kazao je.

Tiodorović navodi da se trenutno nalazimo u prvom talasu, a da naredni pik ovog talasa možemo očekivati u septembru i to iz razloga što se veliki broj građana vraća sa odmora.

Dodaje da to ne mora da znači da će u tom piku biti izražene teške kliničke slike, već da je moguće da će biti samo zabilježen broj novozaraženih.

Upitan da ocijeni trenutnu epidemiološku situaciju kaže da je problematično dati neku preciznu prognozu s obzirom na to da još nisu spali ispod 100 novozaraženih po danu.

Upozorava da nam i statistika zavisi od mjera, odnosno od toga koliko su građani poštovali mjere, posebno oni koji su bili na godišnjim odmorima na moru, jezeru, planini, banji...

"Upravo od tih mera nam zavisi statistika. U narednom periodu, od 10 do 15 dana, videćemo kakvo je stanje. Ocena epidemiološke situacije je da je ona nesigurna, ali pod kontrolom. Kažemo nesigurna jer virus je tu", naveo je Tiodorović.

Govoreći o popuštanju mjera, odnosno o počinjanju održavanja kulturnih aktivnosti, Tiodorović kaže da je to kompleksno pitanje i da je o tome teško govoriti sa sigurnošću.

"S druge strane, treba nam kultura, pozorište, bioskopi, jednom rečju treba nam život. Moramo nastaviti da živimo, ali da budemo svesni da je virus tu", naglašava epidemiolog dodajući da sve mora da funkcioniše i privreda i kultura i ekonomija, ali sada drugačije nego što su navikli, odnosno uz poštovanje epidemioloških mjera.

Prema njegovim riječima, Krizni štab će vjerovatno sljedeće sedmice odlučivati i o sportu.

"Veliki je pritisak vezan za sport, ne samo na otvorenom, to već funkcioniše, ali kako će biti s rukometom, košarkom, odbojkom... To su naši vrlo značajni sportovi. Razgovaraćemo o tome da li odmah ide i publika, na koji način. Svi koji traže da počne sport tvrde da mogu da obezbede da se publika drži na distanci, sa maskama, da se može obezbediti dezinfekcija. Onaj ko organizuje trebalo bi to i da ispoštuje", navodi Tiodorović.

Upitan da li je moguće da broj novozaraženih padne ispod 10 na dnevnom nivou, Tiodorović kaže da bi to bilo idealno, ali da nije lako ostvarivo.

"Možda kasnije ako budemo samosvesni i disciplinovani, ako se svi pridržavamo mera. I ove brojke koje sada imamo nisu pale sa neba, nego se stanovništvo ponašalo odgovornije", dodaje.

Podsjećajući da je uslov za vakcinu da bude najbolja i da daje najmanje postvakcionalnih reakcija, Tidorović kaže da nam je objektivno svejedno čija će to biti vakcina.

Kako kaže, Agencija za kontrolu lijekova i vakcina razgovara sa svima koji su ušli u takozvanu fazu kliničkih ispitivanja, ne samo sa Rusima.

Napominje, da su u toj fazi najviše poodmakli Rusi koji ulaze u fazu ispitivanja na 400.000 ljudi, što je već reprezentativan broj.

"Onda ćemo videti i njenu efikasnost, kvalitet i šta se javlja kao postvakcionalna reakcija", dodaje.

Još jednom ukazuje na to da je neophodno nositi zaštitnu masku u zatvorenom prostoru i dodaje da će ih nositi sigurno još nekoliko mjeseci.

"U zavisnosti od drugog talasa, to će se onda preneti i na sledeću godinu", kaže Tiodorović.

Poručuje svim građanima da se pridržavaju preporučenih mjera naglašavajući da je to u interesu svih.