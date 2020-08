Tiodorović: Izbeći "savršenu oluju" početkom zime

BEOGRAD - Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za suzbijane zarazne bolesti COVID-19 izjavio je da je ove zime vakcinacija protiv sezonskog gripa potrebnija nego ikada da bi se izbjegao sudar gripa i korone.

"Kako se nalazimo u paklu korone, ono što je ove zime obaveza je izbeći 'savršenu oluju' koja bi definitivno uzdrmala svaku osobu slabijeg imunog odgovora", prenose Novosti.

"Veoma je važno da počnemo vakcinaciju protiv sezonskog gripa na vreme. Moj predlog je da već od 1. oktobra počnemo i da njome obuhvatimo sve rizične grupe, to se pre svega odnosi na osobe starije od 60 godina, na hronične bolesnike svih uzrasta. Godinama sam se zalagao da se vakcinišu i trudnice protiv gripa, jer imali smo nažalost tragedije i kod pandemije gripa, bilo je slučajeva da i trudnica umre od gripa. Vakcinacija kod trudnica se obavlja u dogovoru sa ginekologom koji prati stanje, te u dogovoru sa njim i one bi mogle da obave vakcinaciju. Trudnice su same po sebi u riziku jer su slabijeg imuniteta, pa ne bi valjalo da se razbole niti od jednog niti od drugog", objašnjava profesor Tiodorović.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa će se obavljati prema pravilniku, a to je preporuka osobama koje su starije od 60 godina, hroničnim bolesnicima, dok je za zdravstvene radnike vakcinacija obavezna, osim kod pojedinačnih slučajeva kada postoji opravdan razlog zbog koga osoba ne može primiti vakcinu.

"Važno je da ne dozvolimo sudar, da maksimalno izbegnemo i ublažimo neželjene efekte. Vakcina protiv sezonskog gripa iako nije vakcina protiv korone, ona je veoma važna u ovom momentu jer će se na taj način izbeći poklapanje, međusobno delovanje, a kako to izgleda, mogli smo da vidimo na primeru Italije, u epidemiji gripa podvukla se i epidemija korone", objašnjava epidemiolog.

Na primjeru virusa korone imamo priliku da osjetimo na sopstvenoj koži kako je to kada nam vakcina nije dostupna. U ovom trenutku u svijetu vlada trka ko će prvi registrovati i izbaciti finalnu najbolju vakcinu protiv korone, ali dok se ona ne pojavi i konkretno nam ne bude dostupna, mi ćemo se okrenuti sprečavanju onoga na šta možemo uticati.