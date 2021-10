Tiodorović: Kovid propusnice samo uvod za druge mere

BEOGRAD - Kovid propusnice su samo uvod, najava za druge mjere koje će uslijediti, izjavio je danas epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović i istakao da je medicinski dio Kriznog štaba tražio "kompletne restrikcije", kao i da se zalaže za to da se što prije pređe na onlajn nastavu.

Tiodorović je, govoreći za RTS o odluci Kriznog štaba da od 23. oktobra uvede kovid propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru od 22.00 sata, objasnio da se one neće primjenjivati u apotekama, na pumpama i u prodavnicama.

Na pitanje zašto se uvode propusnice tek od 22 časa, navodi da je u tom vremenskom periodu najviše ljudi u ugostiteljskim objektima i da baš u tom periodu dolazi do bliskog kontakta koji, kako kaže, pogoduje širenju zaraze.

"U noćnim klubovima, restoranima u ugostiteljskim objektima je najveća koncentracija pre svega mladih, ali i ostalih. U tom periodu se najviše ljudi opuštaju, dolazi do mnogo bližeg kontakta. A osnovna mera je ovde je sprečiti kontakte, svesti ih na najmanju moguću meru. Prema tome uvođenje kovid propusnica od 22 časa ima opravdanja. Ali, ove mere su uvod, samo najava, sigurno se neće na tome stati", poručio je Tiodorović.

Tiodorović je rekao da je medicinski dio Kriznog štaba nezadovoljan jer je, kako kaže, tražio kompletne restrikcije.

"One su polazile od toga da sve radi do 17 sati, osim apoteka, prodavnica i pumpi. Da tih deset dana praktično obezbedimo prekid koji treba da stvori bolju situaciju u pogledu širenja ove bolesti, da zaustavimo njeno širenje. Mi smo nezadovoljni što se ipak od toga odustalo, ali smo ipak prihvatili kao najavu dobrih namera da ovim sertifikatima praktično počinjemo da uvodimo neki red u ponašanju", naveo je.

Govoreći o nastavi u školama, rekao je da su iz medicinskog dijela Kriznog štaba bili za to da se pređe na online nastavu.

"Danas smo bili na ivici toga da kažemo - od sutra se prelazi na online nastavu, ali ostavili smo ipak da tim koji je funkcionisao i do sada pokušavao da na najbolji mogući način proceni situaciju u sastavu ljudi iz Ministarstva prosvete i Batuta, dakle, ljudi koji su kompetentni, ipak još jednom snimi celu situaciju i proceni kada ćemo to uraditi i na kom nivou", naveo je Tiodorović.

Istakao je i da je visoka stopa zaražavanja virusom korona kod djece, da su neka i na respiratorima i ocijenio da je što prije potrebno preduzeti neophodne mjere.

"Dakle, deca su nam očigledno sada vrlo osetljiv deo populacije, on je uvek bio ali ovo je sada posebna situacija. Imamo veliko zaražavanje kod dece, imamo decu na respiratoru, jedan srednjoškolac je preminuo i to sve to ukazuje na potrebu da se organizuje nastava na drugačiji način i na taj način sprečimo širenje zaraze", zaključio je Tiodorović.