Tiodorović: Kovid propusnice važiće deset dana, potom slijede oštrije mjere

BEOGRAD - Epidemiolog Branislav Tiodorović pojasnio je, govoreći o jučerašnjoj sjednici Kriznog štaba u Srbiji, da je medicinski dio ostao pri svom stavu, tačnije vrlo rigoroznim mjerama u trajanju od najmanje 10 dana.

Ali, odluke se donose na osnovu prijedloga, a mi smo savjetodavni dio, Krizni štab potom predlaže Vladi, a oni donose odluku… Na osnovu političko-ekonomskog ambijenta, ne samo medicinskog. Moje lično mišljenje je da to predstavlja samo početak, tačnije da postepeno počnemo sa potvrdama tamo gdje postoji najveći rizik“, naveo je on za Euronews Srbija.

Mjera o kovid propusnicama važiće 10 dana, a poslije toga moraće da se uvedu oštrije mjere, smatra Tiodorović.

Istakao je da Krizni štab i dalje traži da se ograniče okupljanja, ali i da se na veselja, poput svadbi ulazi samo sa propusnicama.

"Apsolutno smo tražili da kovid potvrde važe sve vrijeme i da se odnose na sve objekte gdje je masovno okupljanje, kao i da se smanji broj okupljanja na stadionima, otvorenim i zatvorenim da bismo na taj način imali kontrolisanu situaciju", rekao je Tiodorović.

Iako su sve inspekcije zajedno sa Komunalnom policijom uključene u proveru ugostiteljskih objekata, to je sigurno nedovoljno da bi se svako mjesto moglo imenovati, smatra epidemiolog.

"Ali, tamo gdje nema kovid redara, odgovoran je vlasnik. Ako naiđe kontrola, nema raspravljanja, kazna ide na račun vlasnika, pa neka razmisli da li će imati kovid redara ili ne", navodi.

Priznaje da postoji odgovornost države u kontroli i rigoroznosti, ali i da je država uradila mnogo u borbi sa pandemijom.

"Da nema ove tri bolnice bili bismo u težoj situaciji. S druge strane, indvidualna odgovornost je važna. Da li je u redu da jedan zaraženi roditelji pošalje dijete u školu, to je vrlo važno pitanje", istakao je i dodao da se iskreno nada da će sljedeće nedjelje djeca pohađati školu online.

"Mi smo jednoglasno podržali kolege pedijatre, oni su najsigurniji izvor da djeca obolijevaju u rasponu od 10 do 15 odsto, u odnosu na dva do tri što je bilo ranije. Tim eksperata iz Ministarstva prosvjete i Batuta treba to da odluči, ali bi svakako bilo dobro da od ponedjeljka makar desetak dana djeca idu online kako bismo presekli ovaj veliki porast i doveli do kontrolisane situacije".

Epidemiolog je posavjetovao građane koji testove rade u privatnim laboratorijama, da to rade u onima kojima je Minsitarstvo zdravlja sertifikat jer će u tom slučaju imati pravo na kovid propusnice.

"Ako te laboratorije nemaju sertifikat Ministarstva zdravlja, onda će to biti mali problem", zaključio je Tiodorović u razgovoru za Euronews Srbija.