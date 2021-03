Tiodorović: Mere ćemo najverovatnije produžiti posle ponedeljka

Mjere ćemo najvjerovatnije produžiti i poslije ponedeljka, rekoa je danas srpski epidemiolog Branislav Tiodorović.

"Ja ipak očekujem da mi za pet dana nećemo imati takvu vrstu poboljšanja da se vidi napredak da se smanji broj zaraženih i umrlih. Mi ćemo opet najverovatnije, otvoreno govoreći, produžiti mere", rekao je on.

Kako je istakao u razgovoru za B92, računa da će i ostali dio Kriznog štaba to shvatiti, jer će vidjeti ozbiljnost situacije.

"Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba smo tražili da najmanje 14 dana budu mere na snazi. To stvara dilemu da li ćemo mi sa ovih pet dana imati stvarno poboljšanje. To je kratak period da se bilo šta desi, da se smanji broj novozarženih značajnije, da recimo sa ovih 5.200 padne na 3.000", ocenjuje on.

Prema rečima Tiodorovića, medicinski deo Kriznog štaba nije promijenio svoj stav po pitanju mera.

"Mi, medicinski deo Kriznog štaba izražavamo oprez u pogledu dužine trajanja mera. Mi smo skrenuli pažnju da smo odavno tražili da one budu uvedene još ranije", navodi on.

Na pitanje kako je došlo do toga da epidemiolozi prihvate da mjere traju pet dana umjesto 14, kako su tražili, Tiodorović kaže da je bila "teška borba".

"Moram da kažem da je velika većina Kriznog štaba, i onog dela koji nije medicinski, shvatio ozbiljnost situacije. Ali se uvek lomio zbog toga koje će biti posledice po ekonomiju", kaže on.

Prema njegovim rečima, struka se drži onoga što je doktrina i toga kako se epidemija suzbija i kontroliše.

"Ovoga puta bila je sa nekima koji su imali drugačiji stav u smislu - šta će nam mere, tu je bilo većih oštrih diskusija. Bilo je nekih koji su smatrali da je to preterano, neshvatajući ozbiljnost situacije, a to imamo i među stanovništvom. Među radnicima u ugostiteljstvu i u različitim oblastima", kazao je Tiodorović.

Tiodorović napominje da se na prvo mjesto uvijek stavlja zdravlje, jer samo, kako ističe, "zdrav čovjek može da radi i stvara novu vrijednost iz koje će se plaćati liječenje".

Na pitanje, da li će mjere biti oštrije, on kaže da niko nije ni razmišljao o policijskom času.

Tidorović kaže da nema dileme da je trebalo da mjere budu strože, tj. da duže traju.

"One su sada jedino moguće rešenje, nema policijskog časa ni ograničenja kretanja. Ljudi imaju mogućnost nabavke hrane, lekova kao i goriva. S te strane govoreći, to je jedino bilo moguće što se tiče mera", naveo je on.