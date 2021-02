Tiodorović: Opuštanja ne sme biti, brojke i dalje visoke

NIŠ - Epidemiološka kriva u Srbiji zaravnjena je na visokom nivou, što ukazuje da nema opuštanja u pogledu poštovanja protivepidemioloških mjera, izjavio je danas član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović.

"Brojke su nam i dalje visoke. Imamo 20 do 25 posto pozitivnih od broja testiranih. Takođe, raste broj prvih pregleda što ukazuje da je virus tu i da je vrlo prisutan. Naše kovid bolnice imaju dosta veliki broj pacijenata", naveo je Tiodorović u izjavi za RTS.

On je rekao da se makar ovakav trend mora očuvati narednih dana i na ovom nivou i dok god se vakcinacija bude sprovodila jer će, objašnjava, na taj način moći da se vakciniše veći broj ljudi.

Prema njegovim riječima, Niš i dalje prednjači po broju vakcinisanih, a sutra počinje revakcinacija.

"Imamo dobar trend vakcinisanih, brojka je preko pola miliona, ono što nam treba je da to ide još brže ali to zavisi od daljeg priliva i dolaska vakcina", kazao je on.

Upitan za odigravanje fudbalske utakmice Crvena Zvezda - Milan pred navijačima u delimičnom broju, koja je u Beogradu na programu 18. februara u okviru Lige Evrope, Tiodorović je odgovorio da bi u ovom momentu "dopuštanje takve utakmice predstavljalo ogroman rizik koji bi mogao da proizvede novi talas zaražavanja".

"Sigurno da su nam potrebne sportske aktivnosti. Ali, nisam siguran da se može obezbediti u potpunosti poštovanje svih neophodnih mera na stadionu", naveo je epidemiolog.

Kako smatra, "izlazak iz krize možemo očekivati na leto, u kontrolisanom obimu, ako bi vakcinacija išla brže i ako bi, primera radi, bilo vakcinisano, do tri miliona stanovnika".

"Možda će i tad biti oboljevanja sporadičnih ali ćemo možda moći na letovanje", zaključio je Tiodorović.