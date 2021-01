Tiodorović: Pojava novog soja u Srbiji pitanje dana

NIŠ - Član Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je danas da je realno očekivati da se novi sojevi korona virusa pojave u Srbiji i da bi zbog toga trebalo da ostanemo dosledni u sprovođenju mera.

Tiodorović je rekao da Krizni štab prati situaiciju u Evropi i podsjetio da je britanski soj otkriven u zemljama u regionu, zbog čega smatra da je samo pitanje dana kada će se on dijagnostikovati i u Srbiji.

Tiodorović je ukazao na to da naučni radovi ne govore o velikom povećanju smrtnosti, ali govore o povećanoj zaraznosti, o čemu bi trebalo voditi računa.

On je, gostujući u Jutarnjem Dnevniku RTS-a, rekao da je interesovanje građana za vakcinaciju iznad očekivanja i poručio da je potrebno da se što veći broj građana što prije vakciniše, jer to ide u prilog stvaranja stabilne situacije.

Ističe, međutim da to zavisi od priliva vakcina i da će biti potrebno da stigne još mnogo doza da bi se vakcinacija sprovela što uspješnije.

Tiodorović kaže da je potrebno da se vakciniše najmanje između milion i po i 2 miliona ljudi sa po dvije doze, što znači da je potrebno da stigne još mnogo vakcina.

Navodi da je svejedno koju će vakcinu građani da prime i da je važno da se vakcinišu sa dvije doze.

Najbolje je, kaže, da građani odluku o vakcinaciji donesu sa izabranim ljekarom, onim koji vodi njihovu bolest.

Dodaje da je situacija u Srbiji sada povoljnija, ali da to ne bi trebalo mnogo isticati, jer se mjere moraju zadržati.

Smatra da je pogrešno reći da će vakcinacija preko noći riješiti problem, već će to morati da potraje i biće potrebno još mnogo vremena da se sprovede do kraja.

Tiodorović napominje da je dobro što u ovom trenutku imamo smanjenje broja oboljelih i da na taj način zdravstveni sistem može malo da predahne, ali poručuje da moramo biti spremni za eventualnu pojavu novog soja virusa.

Navodi da, prema onome što se do sada zna, sve vakcine koje se koriste u Srbiji štite i od novog soja.

"Dobro je vakcinisati se što pre i u što većem obimu. Ljudi treba da prime i drugu dozu, obezbedićemo da to bude sprovedeno", rekao je Tiodorović.

Na pitanje o novim mjerama, istakao je da će medicinski dio Kriznog štaba sigurno ostati dosljedan jer je prerano za odluke o nekom velikom ublažavanju.

"Da li će to biti male varijacije u smislu radnog vremena, to je drugo pitanje. Ali mislim da je važno da budemo izdržl?ivi i da odgovorno sprovodimo mere i da ne dođe do opuštanja, što bi moglo da nam pogorša stanje", poručio je Tiodorović.

Kaže da najveća opasnost leži u komunikaciji sa okolnim svijetom, naročito sa regionom, jer je Srbija otvorena zemlja, i komunikacija jeste u interesu politike i ekonomije.

Zato ističe da moramo da budemo sigurni da se mjere pri ulasku u zemlju sprovode do kraja.

Kada je reč o prognozama, Tiodorović navodi da možemo da očekujemo da će stanje ići u pravcu laganog poboljšanja, ali da bi novi soj trebalo na vrijeme da se otkrije i ponavlja da se moraju sprovoditi mere.

Kako kaže, potrebno je da, uz dobru vakcinaciju stvorimo solidnu situaciju, da bismo mogli da kontrolišemo stanje.