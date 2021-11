Tiodorović: Srbija opasno blizu pooštravanju mera

Član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović rekao je danas, nakon što je objavljeno da je u posljednja 24 sata u Srbiji zabilježen 921 novi slučaj korona virusa, da je taj drastični skok broja novozaraženih očekivan i da je Srbija, iako sjednica Kriznog štaba još nije zakazana, "opasno blizu pooštravanju mera".

On je precizirao da bi se pooštravanje mjera odnosilo na smanjenje broja ljudi na okupljanjima, utakmicama, manifestacijama, festivalima, kao i na ograničenje rada noćnih klubova, kafana i ostalih ugostiteljskih objekata.

Podsjetio je da o svemu tome, međutim, odlučuje Krizni štab, koji ne čine samo stručnjaci iz medicinskog sektora.

"Čak 90 odsto zaraženih ima delta soj, koji se mnogo brzo širi, a ovolikom broju pozitivnih nisu doprineli samo povratnici s mora, već i brojne svadbe i veselja, na kojima ima i dosta naših ljudi koji rade u inostranstvu", rekao je Tiodorović.

On je istakao da je još ranije hitno trebalo početi rigorozne kontrole koje treba da sprovodi sanitarna inspekcija i komunalna milicija i to da se kontroliše da li se nosi maska u zatvorenom, da li se poštuje obavezno rastojanje od 1,5 m do 2m i u zatvorenom i na otvorenom.

"Treba da se u potpunosti pridržavaju protokola, koji su jasni, i neće biti nema problema. A to znači da puštaju samo one koji su vakcinisani ili s negativnim PRC ili antigenskim testom i da stalno kontrolišu sprovođenje mera", kaže Tiodorović.

Ističe da je sada potrebna maksimalna pažnja i oprez, ali nikako panika jer povećanje broja pozitivnih nije praćeno istim povećanjem brojem hospitalizovanih, budući da u bolnicu mora svega 1-2 odsto inficiranih.

"Trudimo se i da školska godina normalno počne i svakako će normalnije biti u opštinama u kojima je obuhvat vakcinacije veliki, dok sam za to da se tamo gde je rizik od zaražavanja veći, odnosno vakcinacija manja, vidi kako je najbolje organizovati nastavu da bude bezbedna za đake. Ljudi moraju da shvate da je jedini način da rešimo problem da se pojača vakcinacija jer delta soj je, ponavljam, kod 90 odsto inficiranih", poručio je Tiodorović.

